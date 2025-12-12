召集51立委開便當會 賴總統：因應藍白惡擋施政討論對策

政治中心／綜合報導

總統暨民進黨主席賴清德今天臨時召集黨籍立委，中午到黨中央便當會，上午他親自說明原因，直言因為藍白當家的立法院推動多項爭議法案，也不審總預算，又擋國防特別預算。已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。

到台南出席出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，總統特別停下腳步，針對為什麼中午要召集民進黨51位立委舉行便當會，共商國是一事受訪。

總統賴清德：「這段時間以來藍白主導的立法院，所通過的種種法案，已經嚴重影響到，國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。」





民進黨中央也召開記者會，砲轟藍白在立法院推動的"毀國亂台"爭議法案。（圖／民視新聞）





總統語重心長，喊話國家只有一個，呼籲在野黨能夠以國家利益為優先，共同合作，同一時間，民進黨中央也召開記者會，砲轟藍白在立法院推動的"毀國亂台"爭議法案，包括助理費除罪，停止年金改革，到修改國籍法，放寬中配參政權，離島建設條例等，黨中央所做的民調顯示，都有超過半數，甚至八成以上的民眾反對。民進黨發言人吳崢：「這兩張圖卡（民調）說穿了，就是台灣人民不希望，我們的國家，變得又黑又紅。」





賴政府施政處處受到藍白在國會的惡意阻擋，幾乎到了寸步難行。（圖／民視新聞）





不只爭議法案影響重大，立法院上周五否決行政院提出的財劃法覆議案後，行政院長卓榮泰曾強硬回擊稱「行政院沒有必須執行的壓力」，也引發"不副署，不公布"的討論，上任一年多來，賴政府施政處處受到藍白在國會的惡意阻擋，幾乎已經到了寸步難行，就不知道中午的便當會，能不能找出解決之道。

