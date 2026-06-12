叭什麼！ 騎士控後車「惡意逼車」 路中爆口角

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一名機車騎士控訴，行駛途中遭後方轎車駕駛不斷按喇叭逼車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台中霧峰發生一起行車糾紛，一名機車騎士控訴，行駛途中遭後方轎車駕駛不斷按喇叭逼車，對方不僅探出車窗理論，超車後還在路口停等紅燈時持續叫囂。相關影片曝光後，引發網友熱議，不少人質疑駕駛行為已涉及逼車、恐嚇。

行駛途中爆衝突

騎士正常行駛在道路上，卻發現後方轎車不斷按喇叭，時而短按、時而長按，讓他相當疑惑。沒想到駕駛隨後將頭探出車窗，直接朝騎士喊話。駕駛與騎士一路邊騎邊爭論，雙方情緒逐漸升高。騎士質疑對方為何不停按喇叭，駕駛則反問騎士有什麼問題，甚至脫口「趕著投胎是不是」。

超車後再起口角

這起事件發生在5日晚間6點多的台中霧峰。過程中，轎車駕駛成功超車，但雙方衝突並未因此平息。來到路口停等紅燈時，駕駛再度向騎士叫囂，指責對方擋在路中間，還質問是不是第一天騎機車。騎士則反問現場是否有禁行機車規定，雙方隔空互嗆，場面相當火爆。

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影片曝光引熱議

事後影片被上傳網路，引發網友討論。有網友認為駕駛行為已構成逼車、恐嚇，建議騎士保留證據提告；也有人將焦點放在騎士說話的聲音，認為與網紅「法拉利姐」有些相似。

一場因按喇叭引發的口角衝突，在網路上持續延燒，而騎士也質疑，雙方爭執到最後，這樣的行為究竟是否真的能讓行車速度更快。

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