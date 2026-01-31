叭！板橋車站旁行車糾紛 駕駛遭4人圍毆

記者王怡淇、顧元松／新北報導

30日上午8點多，新北市板橋站前路和新站路口驚傳街頭鬥毆，兩車駕駛因為行車糾紛爆發口角，沒想到卻演變成肢體衝突，警方獲報後趕抵現場，將動手的5名男子全部帶回警局偵辦。

板橋車站旁停車場發生鬥毆事件。

灰色轎車右轉後，直直開上人行道上，但同時剛好有一台黑色轎車開出停車場，兩輛車差一點就發生碰撞，嚇得黑車駕駛急踩煞車、鳴按喇叭，但這個舉動卻引發對方不滿，下車後怒指對方，車上4人不甘示弱，也打開車門下車理論，沒想到4人把車往前開後停在轉角處，接著又下車，5人就在街頭鬥毆，你一拳，我一拳，誰也不讓誰，圍觀的民眾越來越多，但也不知道發生什麼事，只好先報警。

兩輛車差點發生碰撞，因此5人就在街頭鬥毆。

動手男子：「他就言語挑釁，什麼廢物什麼，然後叫我們下車，又把我們車門拉開。」

事發就在30日上午8點多，新北市板橋新站路和站前路口，警方獲報後抵達現場，雙方已經逐漸冷靜，男子也向員警敘述當時狀況，被問到有誰動手，他也全部承認。

五人也坦承有互毆。

警方：「他是打誰？有打到你們嗎？（就互毆，我們四個），你們四個嘛，（就是他）。」

5人當下通通坦承有動手，員警宣讀權利後，隨即將他們帶回警局偵辦。根據初步了解，灰色轎車上的高姓駕駛，疑似是一旁工地的員工，當時正要開車去上班，而黑色轎車上的4人，是從地下停車場往上行駛，視線受限，所以第一時間才會沒注意到對方。

板橋分局板橋所副所長林恒毅：「詢後將依妨害秩序及傷害罪，移送新北地檢署偵辦。」

只是單純行車糾紛，卻演變成街頭全武行，為了爭一口氣，最後兩敗俱傷，通通進警局。

