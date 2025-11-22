叮叮噹叮叮噹！雙北最美五大耶誕必打卡點

不知不覺一年又快過去了，聖誕節馬上又要來了。除了著名的新北耶誕城以外，本報走訪大台北，收集了大台北各地最美的打卡聖地，毫不藏私，一次帶大家來看，有哪些是必衝的景點，以及前往朝聖的最佳捷徑！



新北歡樂耶誕城

新北耶誕城作為年度盛事，今年邁入第15年，活動從11月14日至12月28日，為期持續45天。今年主題「馬戲嘉年華」首度攜手國際人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，打造四大燈區，結合燈光秀，範圍從市民廣場、板橋站前廣場，覆蓋到府中商圈，絕對是年末全台冬季不能錯過的活動之一。



本報實地走訪，耶誕城的最佳路線，可從市民廣場開始，再慢慢逛到府中商圈，就能夠感受到全台最濃厚的聖誕氛圍。搭乘捷運的民眾可從2號出口出發，沿著新府路走到斜對面不用3分鐘，就能立刻到主燈區。搭乘高鐵、台鐵的民眾，皆可從西出口出站，往左走就能看到新北市政府的路標，沿路走到縣民大道、新府路9號出口，一樣僅需3分鐘就能看到主燈區以及主舞台。

「2025新北歡樂耶誕城」盛大開幕。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）

信義商圈最密集



擁有不輸給新北耶誕城人氣的，莫過於台北市信義商圈週邊的聖誕活動了。只要走到信義商圈，不管是靠近市府站的統一百貨、或是A11香堤廣場，在年末期間，都會充滿濃濃的聖誕佳節氣氛。跟著本報的腳步，一起來感受「台北聖誕城」的氛圍吧！



信義威尼斯風聖誕樹

統一集團年度盛事「愛．Sharing」聖誕主題活動，今年台北統一百貨、與高雄夢時代同步，以威尼斯為主題城市，點亮浪漫水都的聖誕氛圍。今年的聖誕主樹Purple Wish （2F夢廣場）在活動11月14日至隔年的1月1日，每日都有主題燈光秀。民眾除了可前往欣賞、拍照之外，不妨可以邊走邊逛周邊的信義商圈，享受年末休假的愜意時光。

統一百貨「愛．Sharing」，以威尼斯獨有的水都風情為靈感。（圖／統一時代百貨台北店臉書粉專）





統一百貨位於台北信義商圈，捷運搭乘板南線前往市政府站，沿著路標前往市府轉運站的2號出口，走出來立刻就能夠看到閃爍動人的Purple Wish了。



信義A11香堤廣場

從捷運市府站一路往南走，在聖誕期間，沿途整個信義商圈都會有許多聖誕造景，其中不可錯過的，還有位於A11香堤廣場的那顆20公尺的聖誕主樹。不只是主樹，從新天地的各門口延伸到香堤廣場，還有多達6個聖誕主題造景可以拍照打卡，可以說是，怎麼拍怎麼浪漫。

香堤廣場聖誕樹。（圖／新光三越信義新天地臉書）





台北101聖誕燈飾

提到信義商圈，當然不能忘了能夠代表台灣的世界知名建築－台北101大樓啦！從11月21日開始一直到明年的3月8日，台北101攜手迪士尼，以經典動畫電影「玩具總動員」30周年為主題，打造如胡迪、巴斯光年等經典角色的燈飾，造景從信義101廣場、延伸到松智路、信義路等地，香堤廣場打卡完畢後，可以往捷運紅線的方向走，繼續感受佳節氣氛。

台北101攜手迪士尼，以「玩具總動員」30周年為主題，打造經典角色聖誕造景。（圖／TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心臉書）



台北車站聖誕樹

如果室外逛累了，在台北市也有室內美麗的聖誕樹可以前往朝聖。台北車站大廳今年樹立起22米高的聖誕樹。今年的聖誕樹是室內最高、總燈數最多，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，成為十分吸睛的聖誕地標。

台北車站大廳聖誕樹。（圖／記者 顧雲鴻攝）



今年的聖誕，不妨放慢腳步，帶著期待與笑容，前往台北各大打卡聖地，感受燈光與音樂交織的美好時刻。因為最美的聖誕風景，不只是眼前的璀璨燈飾，更是與身邊的人一起留下的珍貴回憶。