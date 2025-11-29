叮叮噹!民治市民廣場幸福點燈

民治市民廣場舉辦《二０二五幸福台南．耶誕點燈》。（秘書處提供）

記者翁聖權∕新營報導

市府秘書處廿九日在民治市民廣場舉辦《二０二五幸福台南．耶誕點燈》儀式，從下午兩點到晚上八點半安排文創市集、親子ＤＩＹ、小小波麗士與北極熊遊樂氣墊等活動，舞台區還邀請到軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，讓參與的民眾感受滿滿的幸福感。

市長黃偉哲在晚間六點二十分抵達會場點亮幸福耶誕樹，並與新營牧者聯禱會多位牧師一起為台南祝禱，祝福市民在新的一年身體健康、萬事如意。他表示從「０二０六」楠西大地震到「０七０八」丹娜絲颱風，極端氣候對溪北造成重大災害，市府除了跨局處全力投入災後復原工作外，更積極投入建構韌性城市，來強化基層社區的自我防護能力，守護市民生命財產安全。

市長黃偉哲（圖中）點亮幸福耶誕樹，向民眾揮手致意。（秘書處提供）

市府一直致力於穩定溪北、溪南的平衡發展，在娛樂產業方面，將鹽水區閒置的岸內糖廠遺址改造為「影視基地」，帶動地方發展。在科技產業方面成功爭取中央讓「智慧機器人產業聚落」落腳在柳營區。在農經產業方面全力爭取後壁區「台灣蘭花生物科技園區」轉型為「花卉產業創新園區」。

秘書處指出，舞台區三點半由Monay樂團揭開序幕，新光之星謝聖凱帶來〈叫阮的名〉，忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙演唱〈鳳求凰〉，周子寒獻唱〈吻和淚〉、〈恰似你的溫柔〉、〈微風往事〉等歌曲。台南新營囝仔鄭進一壓軸演出，演唱〈胭脂馬拄著關老爺〉、〈家後〉、〈故鄉〉等歌曲，為活動劃下句點。