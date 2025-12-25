叮叮噹！耶誕老公公到都柏林了 下一站到哪？行程曝光

即時中心／林韋慈報導

耶誕老公公昨（24）日上午從北極出發，駕駛著麋鹿雪橇從東半球開始他的「世界巡迴」為全球的孩子發放禮物，其中北美防空司令部（NORAD）透過雷達可以追蹤耶誕老公公當下的位置，耶誕老公公於台灣時間今（25）日上午9點剛剛過境法國，行經英國威爾斯，現在來到愛爾蘭的都柏林。

除了NORAD之外，還有另外兩平台也能追蹤耶誕老人的位置，不過「抵達時間」上會有誤差，「Google耶誕老人追蹤器（英語：Google Santa Tracker）」是Google公司從2004年開始每年在耶誕節期間推出的服務，讓用戶能在平安夜透過專屬網站追蹤聖誕老人在全世界各地的行蹤。

耶誕老公公雪橇。（圖／擷取自北美防空司令部NORAD官網）





NORAD自1958年正式成立後，就保留了過去追蹤聖誕老人行蹤的傳統，並於1997年成立網站，甚至連其家人們也願意擔任志工協助活動執行。如今該網站已擁有數百萬次的瀏覽量。即時航班飛行資訊網站「Flightradar24」，則於2016年推出「耶誕老人航班」，每年聖誕節期間，亦可在該網站上看到耶誕老人專屬的班機資訊，以及線上追蹤人數。

