叮咚！簽收臺灣史 拆封歷史記憶

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台史博推出《叮咚！簽收臺灣史──過去給未來的33個物語》書籍，精選三十三組件特色文物，讓文物化身「時空膠囊」，帶領讀者拆封台灣記憶。

（記者林雪娟攝）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

台灣歷史博物館推出《叮咚！簽收臺灣史──過去給未來的33個物語》書籍，從台史博十五萬餘件館藏中，精選三十三組件特色文物，讓文物化身「時空膠囊」訴說島嶼記憶，帶領讀者拆封台灣記憶。

在台史博館藏中，一幅長達十公尺水墨畫作品〈回顧我的人生──少女日記〉，記錄台灣阿媽謝招治親身經歷的二戰歲月與人生歷程，畫作以卷軸形式展開，如同連環圖般，鋪陳出阿媽的一生，留下常民的生命經驗。

這項以「簽收來自過去的禮物」為策劃概念，從文物出發，帶領讀者認識台灣多元歷史面貌，全書依五大主題編排，內容涵蓋家書、照片、生活器物與歷史文獻，每件文物所承載的人物故事、社會變遷與時代軌跡，如同跨越時空而來的珍貴禮物，等待讀者拆封與理解。

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台史博館長張隆志表示，台史博長年透過民眾、家族與地方社群參與，蒐藏超過十五萬件文物，打造全民共享的記憶寶庫，透過典藏、研究與公共轉譯，開啟更多人與歷史對話可能。從文物、影像與歷史記憶對話，呈現不同時代的台灣社會樣貌，也思考歷史如何在當代持續被理解與詮釋。

近年「公共歷史」逐漸受到重視，人們不再只將歷史視為課本知識，而是關注歷史如何形塑個人經驗、社會記憶與公共價值，嘎書不僅是一本文物故事書，更展現台灣歷史書寫的方法與公共歷史，讓文物不再只是展示櫃中收藏，而能被感受、討論與重新參與的公共記憶，引領民眾走近文物、走進歷史。七月四日將於台南政大書城舉辦分享會。