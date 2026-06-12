《叮咚！簽收臺灣史－過去給未來的33個物語》訴說島嶼記憶

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記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣歷史博物館攜手聯經出版事業有限公司出版《叮咚！簽收臺灣史－過去給未來的33個物語》，從臺史博15萬餘件館藏中精選33組件特色文物，讓文物化身「時空膠囊」訴說島嶼記憶；發表會將於6月18日在臺北聯經書房登場，邀請讀者認識館藏背後的臺灣故事。

《叮咚！簽收臺灣史》以「簽收來自過去的禮物」為策劃概念，從文物出發，全書依「世界與臺灣」、「信仰與禮俗」、「生活與記憶」、「戰事書簡」及「民間的意向書」5大主題編排，內容包含家書、照片、生活器物與歷史文獻，每件文物所承載的人物故事、社會變遷與時代軌跡，如同跨越時空而來的珍貴禮物，等待讀者拆封與理解，帶領讀者認識臺灣多元的歷史面貌。

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「如果有一天，阿媽拿起畫筆，畫下她經歷過的戰爭歲月，會是什麼模樣？」臺史博指出，在館藏中，一幅長達10公尺的水墨畫作品《回顧我的人生－少女日記》，記錄臺灣阿媽謝招治親身經歷的二戰歲月與人生歷程，畫作以卷軸形式展開，如同連環圖般鋪陳出阿媽的一生，從日本時代的教育經驗到太平洋戰爭爆發、空襲警報與戰時生活等場景，細膩描繪個人在動盪年代中的成長與見證，此類由常民所留下的生命經驗，正是《叮咚！簽收臺灣史》希望帶領讀者重新看見的歷史記憶。

另外，臺史博館長張隆志指出，作為全臺首座以臺灣史與常民文化為核心的國家級博物館，臺史博長年透過民眾、家族與地方社群參與，蒐藏超過15萬件文物，打造全民共享的記憶寶庫，此次新書發表將館藏研究成果轉化為貼近大眾的閱讀內容，期待開啟更多人與歷史對話的可能。此外，為服務南臺灣的讀者，臺南場新書發表會將於7月4日在臺南政大書城登場，歡迎民眾共同「簽收與拆封」來自臺灣的故事。

《叮咚！簽收臺灣史》臺北場新書發表會將於7月18日在臺北聯經書房登場，邀請讀者認識館藏背後的臺灣故事。（臺史博提供）