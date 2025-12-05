「可以不聽我唱歌」回擊酸民 范瑋琪：別攻擊我的身體、家人
女星范瑋琪今年參加中國歌唱比賽節目《歌手2025》，但演唱自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，最後因走音、聲音顫抖等問題遭到淘汰，演唱畫面曝光引發熱議。范瑋琪近日接受中國媒體訪問時，反擊酸民「你們可以不聽我唱歌」，但請不要攻擊她的身體、家人。
范瑋琪過去爭議不斷，加上今年她以補位嘉賓的身分加入《歌手2025》，並挑選自己的經典作品〈最初的夢想〉演唱，卻發生走音、音飄等明顯失誤，最終遭到淘汰。這段演唱畫面在網路上曝光後，引發熱議，她也因此遭受許多酸民留言攻擊。
范瑋琪近日接受中國媒體訪問時，她希望嘴巴惡毒的酸民「不要這樣子」，因為「范范有范范的style，也會有失誤的時候」。她認為酸民可以不要聽她唱歌，但不要去惡意攻擊她的身體、家人。
范瑋琪強調，當然自己要虛心接受所有批評、指教，她坦言自己確實沒有唱好，「但人不一定總是perfect的，我去上《歌手》是開心的。」面對酸民各種恐怖的言論，她強調自己現在「心臟很強，我可以像彈力球一樣，把這些負能量都彈回去。」她更透露，目前自己從新上聲音訓練調整自己，重新學唱歌這件事讓她感到很快樂、好開心。
