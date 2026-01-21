可以喝的卡牌！日本UHA味覺糖和《快打旋風6》合作推出卡片型能量飲

日本知名的糖果製造商 UHA味覺糖宣布與近畿大學合作，開發出一款顛覆常識的全新能量補充產品「ENERGY ARTS」，並將於 2026 年 1 月 23 日起在日本募資平台 Makuake 上搶先推出。這款產品最大的特色在於其「卡片型」的包裝設計，首波合作更找來了 Capcom（卡普空）人氣格鬥遊戲《快打旋風 6》聯名，將遊戲中的角色印製在包裝上，全套共 24 種設計，讓玩家在補充能量的同時也能享受收集卡牌的樂趣。

很多人應該會買來收藏捨不得喝吧？（圖源：UHA味覚糖 公式オンラインストア）

「ENERGY ARTS」採用了特殊的「Easysnap」技術，主打輕便和快速補給。買來後只需要單手把卡片對折，內容物就會流出，號稱只需 0.5 秒就能完成能量補充，過程中完全不需要像傳統飲料那樣開罐、仰頭飲用，減少了遊戲中斷的時間。

而這款產品雖然只有薄薄一張卡牌大小、容量僅 12mL，但也說明濃縮了相當於一罐 250mL 能量飲料的滿足感，且標榜「無咖啡因」，讓玩家在夜間對戰時也能安心飲用，不用擔心影響睡眠或攝取過多水分導致頻繁跑廁所。

為了推廣這款專為電競族群打造的產品，官方也宣布贊助由彩虹社知名 VTuber 葛葉主辦的「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」賽事。UHA味覺糖表示，這款產品是為了讓玩家在關鍵時刻能保持專注而設計的「進攻型補給」，通過與《快打旋風6》的合作，不只是在功能上解決了玩家不想中斷遊戲的問題，更在視覺與收藏價值上瞄準了格鬥遊戲粉絲的喜好。