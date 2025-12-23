可以回新竹照顧媽媽！柯文哲聲請解除限制住居 法官當庭裁准

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，23日下開庭由柯文哲及律師團答辯。由於柯文哲希望能回到新竹照顧母親，因此由律師團具狀聲請解除限制住居。審判長當庭裁准。不過柯文哲24日仍需到庭，進行最後陳述。對此，檢方同意解除，不會抗告。

律師團具狀聲請表示全案將於24日辯論終結，訂於2026年3月26日宣判，但因柯媽媽住在新竹，且年歲已大，柯文哲探視母親需當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴，辯論終結至宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，有應邀前往參加活動之需求，無法每天即時返回台北。

又柯文哲已受科技設備監控，3個月來均按時出庭，無任何逾矩情事，亦無逃亡可能。加以有重保且限制出境出海，也有電子設備監控包括電子腳鐶、個案手機，以足確保無逃亡之虞。且各界媒體均高度關心柯文哲的活動，行程近乎全部公開，以其知名度，已無逃亡可能。

對此審判長當庭裁定同意柯文哲解除限制住居於台北市大安區住所。理由是審酌聲請意旨及審理進度，原限制住居所欲防逃功能在本案之情形，應足以用電子監控加個案手機拍照取代。

考量憲法比例原則後，就柯文哲前經命限制出境、出海、提供相當具保金等情，應有不續行限制住居所之必要。

