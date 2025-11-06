可以在 Mac 上執行 Windows 的 Parallels Desktop for Mac 26 限時優惠 5 折起

【APPLEFANS 蘋果迷報導】想在 Mac 上執行 Windows？你一定要認識這款軟體——Parallels Desktop for Mac 26。這是目前最穩定、最方便的虛擬機解決方案，不僅能讓你在 macOS 上直接執行 Windows 系統，還能在兩個平台之間無縫切換、拖曳檔案、甚至跨系統複製貼上。簡單來說，它讓你不用再為了相容性煩惱，一台 Mac，就能搞定所有需求。

更棒的是，Parallels 在整合體驗上幾乎做到「無縫」。你可以直接在 Mac 桌面拖曳檔案進入 Windows 視窗、跨系統複製貼上內容，甚至不用重新啟動。

廣告 廣告

外接螢幕、印表機、USB 裝置也能被自動偵測，不需要額外安裝驅動程式。對於初次接觸虛擬機的新手來說，操作門檻極低，上手非常容易。

現在正值 黑色星期五 優惠活動，只要透過 APPLEFANS 蘋果迷專屬連結購買，不僅享有 5 折起優惠價，還會加贈價值 US$24.99 的 Parallels Toolbox 工具箱。

活動連結：https://prf.hn/l/jXAVAEz/

Toolbox 內建超過 50 種日常工作必備功能，像螢幕錄影、快速轉檔、清理磁碟空間、壓縮檔案、鎖定螢幕等，都能一鍵完成。

如果你想讓 Mac 兼具 Windows 的靈活性與生產力，Parallels Desktop for Mac 26 絕對是目前最值得入手的選擇。

活動連結：https://prf.hn/l/jXAVAEz/

大家都在看的熱門文章

Mac 執行 Windows 怎麼做？完整教學與 Parallels Desktop 26 安裝指南

Parallels Desktop 26 黑色星期五限定優惠！最低 5 折

Mac 內建功能不夠用？7 款入手 Mac 必裝 App 一次告訴你！

iPadOS 26 是 iPad 史上最像 Mac 的一次更新！升級重點有哪些？實際工作起來，真的能取代 Mac 嗎？

M4 Mac 必裝 App 名單！10 款超實用軟體讓你事半功倍！