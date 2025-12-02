可以安心吃台灣鯛了！廠商發聲明：SGS復驗「未檢出」動物用藥

即時中心／廖予瑄報導

高雄市衛生局10月間針對連鎖超市進行抽驗，檢出某款台灣鯛魚排內含有「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，並在上（11）月27日要求全面下架該產品。今（2）日該鯛魚排的上游廠商「口湖漁類生產合作社」發出聲明表示，經主動送驗同批次商品後，未檢出動物用藥殘留，而報告也會轉交給雲林縣衛生局，「日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全。」

「口湖漁類生產合作社」聲明全文：

針對近日外界對台灣關產品的關注，本社已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗。今（2）日正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

本社一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。





