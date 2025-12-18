可以省洗衣精，又不會傷衣服！達人推「11個洗衣法寶」輕鬆去除髒汙

衣服天天都要洗，若有能洗衣法寶能減輕負擔。洗衣服擁有30年的專業洗衣經歷、專業洗衣達人沈富育於《除汙去漬！正確洗衣》一書中，分享最正確的「洗衣服方法」，包括洗衣、漂白、脫水、晾曬、烘乾、燙整、摺收，幫助讀者解決清洗衣物上的各種疑難雜症，從此不再花錢送洗、買新衣。以下為原書摘文：







11個好用又省力的洗衣法寶



洗衣用具若運用得當，不但能少用點力氣，還能即時掌控住汙漬，避免災害擴大，洗得更乾淨。有不少日用品可用在進行預處理的過程中，除了可以幫忙節省洗劑的用量，還能使衣料不受傷害。

1. 洗衣板：適合用來刷搓較厚、耐磨衣物

使用訣竅：藉由設計成波浪狀的洗衣板表面，與衣物之間相互的摩擦、搓洗，把髒汙清出來，如果再加入少量洗劑，及運用洗衣刷刷洗，就可以洗得更乾淨。但薄柔的衣物不耐磨，因此不適用。

2. 洗衣刷：刷毛軟硬的區分

洗衣刷除了有又尖又硬的刷毛外，還有又扁又軟的。前者適合刷洗厚重衣物；後者適合刷洗較薄柔衣物。另外，如果想清出藏在長纖毛內的髒汙，就用逆毛重刷的方式；如果只是想要整理毛流，順毛輕刷即可。

3. 舊牙刷：最佳的預處理去汙利器

織法緊密或薄柔衣物若要局部去汙，適合使用刷毛較鈍的舊牙刷，對衣料的傷害不大。而若想集中刷力，建議可以整齊地剪短毛尖。另外，不想直接用手碰觸洗劑時，可多利用刷柄攪拌。

4. 廚房紙巾：發生意外狀況時，可將汙染範圍減到最低

廚房紙巾有吸力好、不會產生殘屑的優點，因此在沾到汙漬第一時間，立刻用廚房紙巾壓吸、擦乾殘漬，就能避免災害擴大，防止二度汙染。另外，使用揮發性洗劑時，也可以在汙漬背面墊張紙巾或棉布，防止滲透。

5. 化妝棉：碰觸去汙劑時，讓手多層保護

在使用酒精、去光水、去漬油等化學去汙劑時，如果直接倒，不但無法控制分量，還可能會沾到手，因此請先倒在化妝棉上，再針對局部汙漬濕敷。









6. 棉花棒：適合處理點狀汙漬

當湯汁、醬汁等汙漬不小心噴濺到衣物上時，為了不讓點狀汙漬源擴散，建議用棉花棒沾去汙劑，只針對汙染源進行個別處理，就能清除乾淨。

7. 環保去汙海綿：不需洗劑也能清除油汙

環保去汙海綿沾點水，就能簡單將衣物上的油脂擦拭乾淨，同時也可以清除皮革上的髒汙。

8. 洗衣球：減少洗劑使用量，還讓衣服更乾淨

在洗衣機裡丟一、兩顆洗衣球，可增加摩擦力幫助去汙，適合機洗特別髒的衣物。另外，也可以買沐浴球或將鋁箔紙捏成球狀代替之。

9. 洗衣網袋：防扯防刮，保護衣物不受傷

根據衣物種類的不同，要選擇不同密度、尺寸、造型的洗衣網袋。在選購時要注意大小，不要買太小、太緊的，會擠壓到衣物水洗的空間。使用訣竅：為了不讓衣物被刮傷，或在洗衣機裡拉扯打結，請在機洗前將衣物放進洗衣網、洗衣袋。

【洗衣網袋種類介紹】

10. 直立洗衣機：價格便宜，但衣物容易打結

從上面打開洗衣蓋的就屬於直立洗衣機。一般人認為直立式比較省水、價位比較便宜。但直立式有一個缺點，就是衣服會打結。有些廠商會訴求不打結，可是原則上衣服一定會纏在一起，當衣服纏在一起就不容易洗乾淨。

機洗靠的是拍打力，滾筒的角度很重要。而直立式因為是垂直的，受到地心引力作用，衣物一定會往滾筒底部掉，大概2到3分鐘就會全部都打結在一起，清洗到的都只有表面。

11. 滾筒洗衣機：分為前置式及斜取式兩種

滾筒洗衣機的洗衣蓋是從側面打開，其中又分「前置式」及「斜取式」，兩者的差異在於滾筒的角度，斜取式的滾筒較為向上傾斜，有的則是直接採用斜筒設計，讓拿取衣服時可以更輕鬆、方便。

除此之外，兩者基本上沒有太大不同。滾筒洗衣機洗到45度角時，衣服就會往下摔，進行拍打式清洗，目的是要用力拍打及利用水的滲透力將汙漬帶出纖維，且衣物也不易打結。









（本文摘自／除汙去漬！正確洗衣：台灣第一洗衣達人「真正乾淨」的清潔術，3分鐘去除髒汙，擺脫髒臭毒！【暢銷增訂版】／蘋果屋出版）

