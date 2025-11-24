可以空腹運動嗎？身體越練越累恐適得其反 女性「1原因」更要注意！
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】近年「間歇性斷食」成為熱門減重飲食法之一，不少人乾脆不吃早餐，以防彈咖啡或蛋白質飲品代替，甚至一路空腹到中午。不過，當禁食期與運動碰上，究竟是好上加好，還是反而為健康帶來反效果呢？專家指出，空腹運動並非人人適合，若身體在缺乏能量的情況下，又被運動推向極限，可能容易感到疲倦、頭暈和噁心，進一步影響運動表現，其中空腹運動對女性身體的損害可能比對男性更大。
禁食後運動身體缺能量 性荷爾蒙、食慾、胰島素都被影響！
英國《獨立報》報導，專精女性運動營養的營養科學Stacy Sims研究員指出，間歇性斷食對運動量不足且受代謝疾病困擾的人群相對有益，不過，若已有固定運動，再額外加上斷食，並不會帶來額外好處，且高強度運動會對身體造成壓力，如果身體沒有攝取足夠的熱量來提供運動所需的能量，就會影響荷爾蒙調節和肌肉修復，尤其可能影響女性的運動表現和健康。
她解釋，原因與一種名為「吻肽素」（kisspeptin）的蛋白質有關。吻肽掌管性荷爾蒙、內分泌和生殖功能，在維持健康的血糖、食慾調節和身體組成方面也發揮重要作用。而女性的吻肽素比男性更敏感，當身體偵測到缺乏營養素、特別是碳水化合物不足時，吻肽素會下降，導致性荷爾蒙無法正常分泌，引起食慾上升，以及身體對胰島素的敏感度下降。
女性斷食又劇烈運動？專家：可能帶來反效果
Sims研究員曾進行一項研究，結果顯示女性斷食再加上劇烈運動，身體壓力疊加，將使得皮質醇升高、交感神經長期處於緊繃狀態，甲狀腺功能也會受到抑制，可能引發月經不規則、焦慮、體脂增加、運動表現下降等，「幾乎與預期的結果完全相反。」健身教練 Edwina Jenner補充，從她的經驗來看，大部分嘗試斷食的女性，最後都無法在飢餓和疲憊的狀態下堅持完成鍛煉，反而增加沮喪和挫敗感。
部分男性空腹運動有益處 但有這些前提
男性是否就完全沒問題？不一定。前烏克蘭舉重國家隊隊員、運動科學專家兼舉重教練Sergii Putsov表示，對某些人來說，空腹訓練有助提升脂肪代謝、改善胰島素敏感性，以及讓身體利用儲存的脂肪作為主要能量來源，但前提是要取決於個人的目標、體型和鍛煉方式，並且懂得在斷食和運動間取得平衡，不然運動表現還是會受影響。
他強調，沒有充足的醣類儲備，身體更容易疲憊，肌肉蛋白質分解的速度加快。Jenner教練也進一步表示，並非所有運動都適合空腹進行，一小時的瑜伽、皮拉提斯或許還行，如果目標是維持或增加肌肉量，則要靠肌力訓練，此時空腹容易讓人感到精力不足，導致訓練品質下降、目標更難達成。
運動前吃什麼？何時吃？專家建議這樣補充能量
因此，除非是要達到特定的體重或代謝目標，否則專家普遍不建議間歇性斷食結合高強度運動，而是應在運動前享用營養豐富的早餐。那早餐和運動應間隔多久？Putsov教練表示，若是小份量、易消化的食物，如香蕉、奶昔、花生醬吐司等，可在運動前1小時吃；若是燕麥粥、雞蛋或一般早餐，吃完後等待1.5至2小時較合適，給身體足夠的時間分解食物，防止運動時出現消化道不適。
Jenner教練則建議，運動前應補充「蛋白質＋碳水化合物」，尤其可選擇能緩慢、穩定釋放能量的飲食，例如：隔夜燕麥＋蛋白粉、吐司加蛋或燻鮭魚、一杯蛋白飲。此外，Putsov教練強調，運動前一定要確保水分攝取充足，早上多喝水有助啟動代謝、維持能量；若進行高強度訓練，可在水中加適量電解質。
【延伸閱讀】
久坐族還在喊懶得運動？研究：每天少坐半小時 身體代謝能力改善
健走也能救「三高」！專家教你運動不求快 掌握「這些原則」更安全
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66825
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 2 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 11 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 18 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 2 小時前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 1 天前
一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。姊妹淘 ・ 1 天前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...CTWANT ・ 1 天前
不只多巴胺不足！抗氧化與發炎系統失衡是帕金森氏症關鍵
最新醫學研究顯示，帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸關係。中天新聞網 ・ 17 小時前
熟男如何不顯老？ 醫曝顧好「一數值」能逆轉老化時鐘
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一般人都想逆齡、越活越年輕，但多數男性卻是越來越顯疲態，究竟為什麼？新陳代謝暨減重專科醫師周建安解答，答案與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關，如果能夠掌握健康飲食與運動，穩定睪固酮，就能保持活力，且跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。 周建安指出，該項研究...匯流新聞網 ・ 20 小時前
睡前貼痠痛貼布「內臟恐悄悄被KO」 醫籲：勿超過12小時
肩頸痠痛時，許多人習慣使用痠痛貼布緩解不適，但使用不當可能帶來健康風險。健康粉專提醒，痠痛貼布中的藥物成分會透過皮膚進入血液循環，若貼錯位置、貼太久或貼太多，不僅無法有效緩解疼痛，還可能導致皮膚過敏，嚴重者甚至會引發胃潰瘍或腎功能受損，因此不宜長期依賴。中天新聞網 ・ 1 天前