可以穿短袖了？高溫飆27度 除夕夜變天轉冷

明起至小年夜前各地白天氣溫顯著回升，但除夕開始鋒面通過、東北季風增強，各地入夜後氣溫逐漸下降。（AI示意圖／東森新聞）





春節將至，綜合中央氣象署及氣象粉專分析，明起至小年夜前各地白天氣溫顯著回升，但除夕開始鋒面通過、東北季風增強，各地入夜後氣溫逐漸下降，各地清晨仍偏冷。

氣象署預報

中央氣象署指出，明（13）日至小年夜風向為偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨，到了除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，迎風面轉雨，預計要到初五東北季風才會減弱。

年節天氣

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，明起至小年夜前，冷空氣強度持續減弱及台灣附近風場轉偏東南風，各地白天氣溫顯著回升，高溫可達26至27度，呈現白天溫暖、夜間偏涼的天氣型態；降雨部分，明周四東部及恆春半島有短暫陣雨，周五至周日各地大致為晴到多雲。

氣象粉專接著指出，除夕晚間起及大年初五受鋒面通過及東北季風影響，冷空氣強度強度稍強，各地入夜後氣溫逐漸下降，各地清晨仍偏冷，其中除夕起至大年初一桃園以北、東北部及東部地區有短暫陣雨並轉偏濕涼體感，而初二起至初五除基隆、大台北、東部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣，但仍需留意日夜溫差偏大的體感變化。

