可以這麼幸福嗎？全民剛普發1萬 嘉義市府提案普發6000送議會

嘉義市府通過普發6000元提案，明天送議會審議，圖為市長黃敏惠。資料照，李政龍攝



上個月才剛普發一萬，嘉義市府今天（12/8）由市長黃敏惠主持市務會議，又通過以不舉債方式普發6000元等提案，預計明天提追加預算送議會審議。

嘉義市市務會議今天提出「振興經濟 強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」及「振興經濟永續新生活推動計畫」。

黃敏惠表示，嘉義市恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零。這次市民每人普發6000元，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債、不影響嘉義市公共建設。

「我們發錢，也要能夠賺錢」，黃敏惠說，嘉義市以服務業為主體，過去市府曾普發2000元現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額，並較前一年成長9.56％。這次也呼籲市民在嘉義市消費，提振嘉義市經濟發展，提升營利事業銷售額。

