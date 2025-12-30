可以連結不能襲胸！台中人夫偷吃小三摸胸挨告…判關7月再賠25萬

記者吳泊萱／台中報導

台中人夫偷吃小三，強迫襲胸挨告，判關7月、賠25萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

台中一名已婚人夫阿強（化名）與女同事小花（化名）發展婚外情，二人交往1年多，發生數十次關係。某日阿強接送小花時不顧小花意願，強迫襲胸，遭小花一狀告上法院，怒求償精神撫慰金100萬。法官認為阿強犯行明確，一審刑事判7月徒刑，民事部分則判賠25萬元；全案可上訴。

判決書指出，已婚人夫阿強與女同事小花在同一間公司上班，兩人因工作相處萌生愛意，發展出婚外情。2023年7月11日晚間，阿強開公務車接送小花時，趁對方在車內無法反抗，強行以手及身體壓制小花，並襲胸得逞，被小花一狀告上法院。一審刑事被依強制猥褻罪，判處7月徒刑。

廣告 廣告

事後小花主張因被阿強襲胸，出現嚴重壓力創商反應，難以回歸正常生活，至今已接受7次諮詢，心理狀態仍難以平復，因此提出民事求償，要求阿強支付撫慰金100萬元。

阿強則主張與小花認識近2年，雙方是情侶關係，也發生過幾十次親密行為，且當時是為了安撫小花才觸碰胸部，小花說不要後就停手了，只有這一次違反小花意願，認為判刑7月太重、求償金額也過高。

法官審酌相關事證後認為，小花在與阿強交往過程中，曾告知過阿強不可以摸胸部，阿強也曾抱怨過這件事，所以阿強明知小花不願意，卻仍強迫襲胸，事證明確。另外，小花與阿強是婚外情關係，小花沒有理由虛構此事，不但造成個人名節受損，還可能陷入可能被阿強配偶追究法律責任的風險。

法官考量阿強年薪約130餘萬，財產總額達540萬元，以及雙方身分、地位、經濟狀況等一切情狀後，判處阿強應賠償小花25萬元為適當；全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

10天連3場送肉粽！彰化福興萬豐村1/2舉辦送煞科儀…時間、路線曝光

台中買廚餘機小確幸！補助1萬台5000元…申請時間、機型限制一次看

吃西瓜出人命！37歲四寶爸挑戰「吃西瓜比賽」…妻兒面前活活噎死

試衣間有瓦斯味！23歲女樓管盡責回報被要求到場查看…5分鐘後氣爆殉職

