韓國Aero K可依航空目前台北－清州航線每日飛航2班，預計自明年2月春節期間再增1班，提升至每日最多3班。航空公司表示，此舉不僅能滿足春節及冬季旅運需求，也將進一步提升台灣旅客往返韓國中部地區的便利性。

可依航空直飛清州 春節期間增為每日3班 飛韓國中部更輕鬆

韓國可依航空的台北-清州航線，將在2026年2月13日至23日期間，實施特別增班排程（14日與18日除外），共增加8個班次，使明年春節期間冬季航班供給更加充足。航空公司表示，增班將有助強化忠清圈與韓國南部地區往返台灣的人流與物流交流，並優化韓國中部地區的國際航線佈局。

廣告 廣告

除清州航線外，韓國可依航空在台佈局亦持續擴展。花蓮－仁川航線已於11月13日順利首航並穩定營運；航空公司亦規劃在明年2月推出2航次的台中－清州包機航線，持續深耕台灣市場，積極擴大航點覆蓋，讓台灣旅客選擇更多元。

可依航空直飛清州 春節期間增為每日3班 飛韓國中部更輕鬆

清州因地理位置優越，近年逐漸受到台灣旅客關注。清州距離首爾及首都圈車程僅約一小時，相較自仁川或金浦入境，更能節省移動時間、避開大型機場人潮，對於想輕鬆進出韓國的旅客而言相當具吸引力。當地城市步調悠閒、設施完善，旅宿、美食與自然景點集中，一抵達即可展開輕鬆旅程，成為台灣旅客喜愛的「輕旅行」目的地。

可依航空直飛清州 春節期間增為每日3班 飛韓國中部更輕鬆

此外，清州同時也是通往忠清圈、世宗、忠北等地的重要交通樞紐，往來韓國中部與首都圈皆十分便利，適合希望深入體驗韓國文化與地方特色的旅客作為行程起點。

韓國可依航空相關負責人表示：「隨著台北－清州航線增班，我們也將持續開發更多台灣航線，不僅拓展航點，也希望提升區域間連結度。我們也感謝旅客的支持與搭乘，使增班得以順利推動。」 查看原文