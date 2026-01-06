可倫坡港2025年貨櫃量829萬1178TEU 新高

根據英國航運相關網站表示，斯里蘭卡可倫坡港（Port of Colombo）在二○二五年表現亮眼，全年度貨櫃量達到八百二十九萬一千一百七十八TEUs，創下歷史新高紀錄，超越二○二四年的七百七十九萬二千零六十九TEUs，進一步穩固其作為南亞主要貨櫃樞紐地位。

斯里蘭卡港務管理局（Sri Lanka Ports Authority, SLPA）指出，此一突破不僅是量能的提升，更是港口穩定運作、投資布局與國際航商信心的全面展現。儘管全球航運與貿易環境仍處於不穩定調整階段，可倫坡港憑藉穩健策略與整體協調能力，成功吸引更多船舶靠泊，並保持轉運量成長。

廣告 廣告

SLPA表示，可倫坡港能達成此一成績，主要是所有營運碼頭協同合作的成果。由SLPA營運的碼頭提供穩定基礎作業能力，並同時支援主航線與近洋線船舶運作。可倫坡國際貨櫃碼頭（Colombo International Container Terminals, CICT）持續發揮其深水港優勢，穩定處理超大型貨櫃船；而南亞閘道碼頭（South Asia Gateway Terminals, SAGT）則為區域及轉運貨物提供可靠服務。另由阿達尼集團（Adani Group）等合作夥伴主導的可倫坡西國際碼頭（Colombo West International Terminal, CWIT）進展順利，進一步擴充未來運力，並顯示長期投資承諾。

分析師指出，可倫坡港這次表現不只是量的增加，而是在全球航運網絡重整、航線變動及成本壓力下仍能提升船舶運轉效率、維持高停靠能力，反映出其成熟營運模式與良好的商業口碑。另，碼頭營運者、港務單位、監管機構及物流夥伴間密切協調，也為全年服務穩定提供強力支撐。

資料顯示，可倫坡港發展歷史可追溯至十九世紀末，當時現代港口基礎設施逐步形成，包括第一座永久防波堤建設，奠定如今深水港能全年運作的技術基礎。SLPA強調，這種前瞻性規劃與持續投資，是港口長期穩健發展的重要因素。

展望未來，SLPA表示，將持續投入碼頭產能擴充、數位化系統建設、人才培訓與服務品質提升，以支撐可倫坡港在全球供應鏈中扮演更重要角色。二○二五年的紀錄並非終點，而是顯示可倫坡港具備在競爭激烈的全球市場中穩定且高效運作能力。