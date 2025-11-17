可別變成「日本有事就是台灣有事」 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

女版安倍、高市，看似要將自己打造成「鐵娘子」，和中國硬槓到底，不但不承認失言，反而還給中國下最後通牒，要求10內換掉大阪總領事薛劍，否則就要把薛劍強制驅逐出境，擺明和中國頂著幹，讓中國下不了台，中日雙方撕破臉，掀起外交危機。

日本政壇卻沒那麼義氣相挺，剛下台的同黨前首相石破茂急了，他說別把日本搞到亡國的局面，鳩山由紀夫、小澤一郎、野田佳彥、齊藤鐵夫，都忍不住給高市提個醒，中國不僅已非同日而語，一股氣沒處發，紀念抗戰勝利、台灣光復，都是衝著日本而來，可別把自己撞在槍口上。

如今，中國精銳艦隊已進入日本海、大隅海峽、宮古海峽，高市再繼續折騰下去，恐怕變成「日本有事就是台灣有事」！於是，馬英九、洪秀柱接連發聲。馬英九15日在其社交媒體帳號發文稱，高市涉台言論錯誤引用了日本的「集體自衛權」、無端加劇地區緊張。當天洪秀柱也在臉書發文批評高市，指其涉台言論是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉，並質問，台海的事，關你日本人什麼事？

聞言，與日本沆瀣一氣的民進黨當然不樂意、表示聽不下去，綠委吳思瑤大為不爽，強調台日友好，不論誰執政當家，都應該珍惜這份情誼，維繫互助合作的關係，批馬、洪言論失當，既失敬又失禮，完全喪失了台灣人的良善敦厚，而且馬英九、洪秀柱，並不代表台灣。

撇開「皇民化」的遺毒不論，賴清德少數總統、民進黨不完全執政，吳思瑤說的就能代表台灣？台灣人民只能和綠營同一鼻孔出氣，不能有其他聲音？何況，高市的言行讓兩岸同胞，不禁聯想日本軍國主義復辟的餘悸猶存，「台灣有事就是日本有事」是把台灣還當成日本的殖民地思維，不要小看台灣人的智慧，不會感恩載德、隨之起舞，連鄭麗文應該也不會再想去拜見高市了！（照片翻攝網絡）