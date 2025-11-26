可口可樂「口袋相機」今限量開賣！她深夜0:00跑六家7-ELEVEN全撲空

記者柯美儀／台北報導

7-ELEVEN推出可口可樂迷你數位相機「Coke迷你聖誕拍」。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN今年推出獨家可口可樂迷你數位相機「Coke迷你聖誕拍」，以迷你復古外型吸引目光，無論送禮或收藏都相當合適。今（26）日正式開賣，立刻掀起搶購熱潮，不少民眾半夜就衝門市卡位，直呼「超可愛必買」，也有人跑遍多家門市撲空。

7-ELEVEN指出，活動自11月26日至12月30日，消費者只要購買任4件指定35元的可口可樂系列商品，就能以439元加價購入這台迷你相機。這款相機提供紅、白兩色選擇，鏡頭旁印有可口可樂英文Logo，體積小到能用兩指輕鬆夾住。

這款相機提供紅、白兩色選擇。（圖／7-ELEVEN提供）

外型可愛之餘，也具備完整功能，包括錄影、錄音與拍照，最高支援1080P畫質，內附8G microSD記憶卡與Type-C充電線，開箱即可使用。此商品為限量提供，數量有限，換完即止。

不少人在一開賣就衝去7-ELEVEN搶購，「準備7-11路跑囉」、「這款超復古超可愛！」、「好可愛喔，想買給小孩玩」、「好可愛！聖誕節的企劃都很讚」；但也有人跑了多間7-ELEVEN撲空，「凌晨12點跑了好多家7-11才買到」、「凌晨4點跑去7-11找可樂相機，結果什麼都沒有」、「跑了6間，甚至4間是12點前去的，跟我說賣完了，還有一間告知群組預留」。

有民眾凌晨跑遍5、6間7-ELEVEN門市仍買不到，好不容易才搶到。（圖／讀者提供）

