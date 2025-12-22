可可價格震盪 「真」巧克力恐成奢侈品
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）部分巧克力業者受到市場動盪、道德議題及永續疑慮影響，加快棄用可可、改用替代原料。專家指出，在可可供應長期不穩、成本居高不下情況下，「真」巧克力未來恐成奢侈品。
美國財經媒體CNBC報導，迦納與象牙海岸是全球最大的可可生產國，近年農業條件不佳，導致收成受損，使可可價格大幅波動。去年底，可可期貨價格一度飆升至每公噸1.2萬美元（約新台幣38萬元）以上的歷史新高；但2025年間隨著產量逐步回穩，價格又反轉下跌逾5成。
價格震盪也衝擊終端市場。根據市調機構Circana及美國勞工統計局數據，截至10月的一年內，巧克力價格上漲約30%。有國際業者在財報中點出可可價格波動，並警告相關成本風險可能影響營運表現。
在市場高度不確定的情況下，部分業者已開始調整配方，以降低對可可的依賴。今年初，英國知名糖果品牌麥維他（McVitie's）旗下Club與Penguin產品成分更動引發關注。媒體報導指出，兩款產品因可可含量降低，已無法再稱為巧克力，只能標示為「巧克力風味」，此舉是母公司Pladis為降低成本所做的決策。Pladis則婉拒評論相關調整是否影響銷售。
●巧克力市場分流 替代原料成平價主流
義大利新創公司Foreverland以角豆、南瓜籽與鷹嘴豆等替代原料，製作接近巧克力口感的產品，供糖果、烘焙及冰品業者使用。
Foreverland聯合創辦人兼執行長沙巴提尼（Massimo Sabatini）指出，國際糖果業者減少可可使用的趨勢愈來愈明顯，未來「仿真」巧克力在平價產品中可能成為常態，而純巧克力棒則將愈來愈被視為奢侈品。他表示，巧克力相關產品類型多元，從純巧克力棒到可可僅扮演配角的零食、餅乾與穀物產品，後者未來更可能由替代巧克力主導。
沙巴提尼也以近來的杜拜巧克力風潮為例指出，部分產品每公斤售價高達80歐元（約新台幣3000元），顯示未來平價市場將由替代巧克力主導，而純巧克力則會演變為更精緻且昂貴的產品。
除了成本考量，Foreverland等替代原料業者也強調，其產品可回應可可產業長期面臨的永續與負責任採購問題。沙巴提尼認為，相較於植物肉等替代品，巧克力的應用範圍更廣，替代原料能在不以可可為主角的產品中發揮空間，同時減輕可可供應鏈壓力。
紐約ICAP商品經紀人葛瑞吉提（Drew Geraghty）則指出，即使期貨市場顯示可可價格已有部分回跌，純巧克力的高價恐怕仍將持續一段時間。他解釋，製造商通常會提前數月鎖定原料價格，零售端價格反映存在6到8個月的時差；先前價格劇烈波動也在業界留下「創傷症候群」，迫使業者重新思考產品尺寸與原料配置，即使價格回落，也未必回到過去的模式。
快速消費品批發商Atlante執行長林哈特（Natasha Linhart）則指出，雖然部分產品可透過夾餡或替代原料分散成本與供應風險，但對主流板狀巧克力（chocolate tablets）而言，可可仍將是不可或缺的核心成分。她表示，消費者對「真巧克力」的風味期待，以及其所承載的情感價值，仍是這個品類難以被完全取代的關鍵。（編譯：蔡佳敏）1141222
