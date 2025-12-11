可可回跌 耶誕節前巧克力價格仍居高不下

法新社今天(11日)報導，可可價格在飆漲近2年後，終於在2025年大幅滑落。儘管如此，隨著節慶季節即將到來，需求旺盛的巧克力價格卻不降反升。

法新社檢視了造成這種價格差異的原因、以及可可市場的現狀。

西非是生產核心

象牙海岸和加納是世界上最大的可可果莢(pods)供應國，這是可可樹的果實，從它提取出的可可豆是製作巧克力的原料。

這兩個西非國家佔了全球產量逾半，剩下大多來自巴西、喀麥隆、厄瓜多、印尼和奈及利亞。

由於種植農地集中，可可非常容易受到西非天氣型態和樹木病蟲害影響。在此同時，這些農地的耕種是由人數龐大的獨立小農進行。

2024年價格創新高

由於可可產量在2021年至2024年間未能滿足市場需求，導致價格飆漲。

荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師范多特(Oran van Dort)表示，這是供應方面造成的問題，例如樹木高齡老化、以及加納與象牙海岸的腫枝病毒(swollen shoot virus)和黑莢果病(black pod rot)蔓延。

他並補充說，農民因為收入低，所以少用肥料和農藥，也是產量未能滿足需求、導致可可高價的原因之一。

在2024年12月的紐約交易中，每噸可可價格高達1萬2千美元，自1980年代以來，這項交易價格一直維持在1千到4千美元之間。

可可豆收成提高

在加納和象牙海岸，可可價格是由兩國政府各自決定，價格長期維持不變後，在2025年大幅上揚。

52歲的加納農人阿杜(Kwame Adu)表示，多年來他第一次感受到在政府的支持下耕種，而不是只能靠自己。

收入變多讓種植者有錢去買肥料和機械來提高產量，並栽種新的可可樹。

50歲的象牙海岸農人庫爾希(Jean Kouassi)表示，去年的情況還不錯，因為可可開花結果時正好有雨。庫爾希的可可園農地有4公頃，差不多有6個足球場那麼大。

可可含量減少

丹麥投資銀行盛寶銀行(Saxo Bank)分析師韓森(Ole Hansen)指出，創下新高紀錄的原料成本，迫使巧克力製造業者採取了一系列不受歡迎的抉擇：「減量不減價」的縮水式通膨(shrinkflation)、漲價、以及悄悄稀釋可可含量。

英國零食品牌「麥維他糕」(McVitie's)最近表示，由於可可價格攀升，旗下的企鵝(Penguin)和俱樂部(Club)巧克力棒，因為降低了可可含量，因此已不再歸類為巧克力，改而形容為「巧克力口味」。

對「俱樂部」來說，這個轉變更是不小，因為它的廣告詞是「如果你喜歡餅乾上有很多巧克力，那就加入我們的俱樂部吧」。

在此同時，巧克力大廠費列羅集團(Ferrero)、瑪氏(Mars)、億滋國際(Mondelez)和雀巢(Nestle)都面臨需求疲軟的問題，提高了他們的產品售價。

然而，可可價格相較於1年前已大幅回落，紐約的交易價格約為每噸6千美元。

巧克力還是不便宜

韓森表示，現在價格回落已經太晚了，來不足影響幾個月前就已經生產、定價的聖誕節各式產品。

雀巢告訴法新社，在可可價格下跌後，現在要去評論售價的具體變化還為時過早。「可可近來的價格變化令人感到鼓舞，但市場波動依舊」。

不過，韓森表示，耶誕節過後很快就會上架的復活節(Easter)彩蛋和巧克力兔可能還有希望，但前提是市場價格要能夠穩定在目前的水平。(編輯：許嘉芫)