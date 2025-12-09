「可可豆與辛香料」共存害風味異常！台灣進口兩款Pocky回收

日本知名零食大廠格力高8日緊急宣布，由於原料可可豆存放時，可能滲入了辛香料的味道，導致產品有異味，因此宣布要回收部分批次產品，台灣有2款產品受影響，格力高台灣公司也強調，因風味未達標準，因此自主回收，並非是食品安全問題或是法規不符等疑慮，民眾可辦理退貨。

格力高8日緊急宣布要回收2款產品，其中包括台灣消費者相當熟悉的Pocky巧克力棒，業者表示要主動召回旗下巧克力相關製品，主要原因是物流倉庫改建工程期間，負責儲存巧克力主要原料可可豆的倉庫，因為施工需要，將可可豆跟辛香料存放在同一個區域，導致辛香料氣味滲透到可可豆中。

格力高解釋，由於擔心消費者食用相關巧克力製品時，可能會品嘗到原本不該出現的辛香料味道，可能跟正常商品之有風味差異，因此業者決定下架回收。

台灣回收2產品 冬季限定巧克力棒+8袋可可風味棒

食藥署今天查驗邊境紀錄，表示台灣共有兩款產品受影響，包含Pocky百奇冬季限定巧克力棒，有效日期是2026年6月；第二項產品則是固力果八袋可可風味棒，有效日期分別是2026年7月、6月還有5月。

格力高台灣公司也在臉書粉專公告，這次日本市場部分批次產品是因為巧克力跟原有風味不同，沒有達到風味標準，所以自主回收，強調這些產品沒有食品安全或法規不符合的相關疑慮，萬一民眾吃下肚也安全無虞，不過提醒民眾買到相同批次產品想要退貨，都可以聯繫台灣服務中心，也可以向原通路辦理退貨。





