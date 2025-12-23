可容30架陣風 2座核反應爐! 馬克宏要造「新一代核航母」 預計2038服役

法國總統馬克宏近期出訪沙烏地阿拉伯，並宣布將建造新一代核動力航母，取代現役的「戴高樂」號航母。圖為法國新一代航母想像圖。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著美國逐漸將戰略重心轉移至印太地區，越來越多歐洲國家開始強化軍備，應對逐漸升溫的地區緊張局勢。法國總統馬克宏日前出訪沙烏地阿拉伯時，宣布已經批准建造新航空母艦的計畫，試圖建造一艘新型核動力航母，取代法軍現役的「戴高樂號」，進一步強化法國的海上力量。許多網友也針對法國官方公布的資訊進行分析，推測新型航母的實際性能。

根據《法國國際廣播電台》報導，馬克宏近期出訪沙烏地阿拉伯，並在參觀位於首都阿布達比的軍事基地時，向被派駐在該基地的法軍宣布準備打造新型核動力航母的消息。馬克宏強調，新一代核動力航母將比現役的戴高樂號更加龐大且更為先進，「這是掠食者的時刻，我們必須足夠強大才能讓人畏懼，尤其在海上要特別強大」。

英國航空母艦伊莉莎白女王號。 圖：翻攝自英國海軍官網

X 推主「極光」引用法國官方公布的資料指出，法國計畫建造的新一代核動力航空母艦預計將採用兩座 K22 型核反應堆提供動力，並沿用戴高樂號航母使用的 K15 型核反應堆技術。「極光」強調，與美國、英國的核動力航母不同，法國的 K22 核反應堆將採用低濃縮鈾堆芯，並以 10 年一次的頻率更換核燃料。

「極光」表示，法國的新一代核動力航母艦長約 305 公尺，最大艦寬 79 公尺，預估排水量為 7.5 至 7.8 萬噸，整體規模大於英國的伊莉莎白女王號航母。飛行甲板面積預估為 1.7 萬平方公尺，加上內藏機庫後最大可容納 30 架陣風或 NGF 戰機以及 2 架「鷹眼」預警機，並可最多容納額外 6 架中型直升機。

陣風戰鬥機自航母上起飛。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

除了提高與歐洲戰機的相容性外，法國也計畫讓該艘航母兼容美國海軍的各種武器，包含 F/A-18E/F 「超級大黃蜂」、 F-35 「閃電」以及 CMV-22 「魚鷹」等。雖然該艘航母也計畫採用「電磁彈射」技術，但截至目前為止，法軍尚未公布該航母最終將安裝兩條抑或是三條電磁彈射軌道的消息。

《騰訊網》軍事專欄作者「止戈軍是我」也發布文章補充稱，法國計畫在 2038 年前讓新一代核動力航母服役，並在 2040 年時完成戴高樂號航母的退役活動。「止戈軍是我」指出，目前全世界擁有航母的國家一共有 11 個，其中包含美國、中國、英國、義大利、印度、法國、西班牙、俄羅斯、日本、泰國以及土耳其。

「止戈軍是我」也強調，航空母艦是大國地位的象徵之一，也是一個國家科技發展的重要指標，推測法國建造新航母的主要原因與法國希望維持現有國際地位的計畫有關。

