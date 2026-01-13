可寧衛*攻漲停價47.2元 排隊買單逾12萬張

▲此國內廢棄物處理龍頭可寧衛*（8422）連日強攻漲停板，今日來到47.2元，再創分拆以來新高價位。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近期全台營建業爆發嚴重的「土方之亂」，導致許多工地因廢棄物無處去而被迫停工，然而，這場營建業的噩夢，卻成為廢棄物處理產業的重大利多，也因此國內廢棄物處理龍頭可寧衛*（8422）連日強攻漲停板，今日來到47.2元，再創分拆以來新高價位。

國土署在今年元旦起實施土石方全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝衛星定位系統，每個進出點以電子聯單申報，追蹤土方流向。

近日業內人士指出，目前只剩可寧衛一間可以處理土石方，找不到其他合法處理廠。消息人士透露，因土方去化困難，報價頻頻上漲，下游承包廠商清運成本大增，市場傳出，業主對承包商的經費直接提高三成，避免承包商虧本。

廣告 廣告

對此，可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。

不過受此激勵，可寧衛*股價連日飆漲，今日開盤直接跳空漲停來到47.2元，再刷分拆後新高。今日成交量再縮至兩萬張左右，但漲停市價排隊買單超過12萬張，市場熱度驚人。

可寧衛1999年成立、2011年10月正式掛牌上市，主要經營業務包括事業廢棄物中間固化服務、事業廢棄物掩埋服務、事業廢棄物清運開挖服務、各類紙管及用紙銷售等四大項目，近年來積極進行企業的轉型升級，並以廢棄物清除處理及環境整治、雲端智能管理、循環經濟、拓展再生能源等四大核心發展主軸進行推展，去年前三季累計賺進逾一個股本。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

外資提款走人！新台幣今日由升轉貶 今年以來貶2.58角

聯準會、伊朗不確定因素！資金前進避險資產 黃金觸4630元新高價

傳台美關稅將揭曉！台積電股價直直衝 早盤衝1720元創新天價