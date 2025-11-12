可怕輪迴！男勒死前女友入獄十多年 假釋後又勒斃現任女友

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子2008年間因勒死女友入獄服刑10年，2019年假釋後與周姓女子交往，前天（10日）再度因感情糾紛勒斃已分手的周女，經警方逮捕送辦後，已由檢察官向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署表示，前天下午接獲平鎮警分局通報李姓男子（49歲）殺人案件，旋即指派外勤檢察官偵辦，經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證及率同法醫前往相驗，並訊問李男及相關證人後，認李男因感情因素不滿其周前女友，遂於11月10日上午6時30分許，至周女平鎮區住處前，以勒頸方式殺害周女。檢方依李嫌涉殺人罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，昨天向法院聲請羈押獲准。

據指出，李姓男子2008年間在女友地下室和停車場的樓梯間勒死女友判刑18年6月，因犯殺人案件，經法院判處應執行有期徒刑18年6月確定，並於2009年6月9日入監執行，嗣於2019年12月6日假釋出監，並付保護管束，保護管束期間為2018年12月6日至2025年9月5日，並於2025年9月5日保護管束期滿，未料再因感情糾紛對出獄後交往的前女友痛下殺手。

