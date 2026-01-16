即時中心／高睿鴻報導

好嚇人！今（16）早10點多，台南市府永華市政中心驚傳自傷事件，有位中年男子，當時想找台南市長黃偉哲表達陳情，卻在等候時突然掏刀、對自己劃頸20公分，當場濺血四處，嚇壞周遭市府員工及洽公民眾。所幸，駐衛警及時制止並通報送醫，當事人意識清楚、無生命危險。不過，警方也正在進一步調查，盼釐清真實動機。

而針對民眾於市府發生自我傷害情事，台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制、現場駐衛警也立即制止規勸，並協助送醫。市府強調，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。市府社會局則說明，該民眾設籍其他縣市、日前曾向社會局尋求臨時安置協助，但因對租屋處有意見，遂前來表達訴求；令人困惑的是，該男子還對社會局提供的協助表達感謝，不料後續竟發生此事。因此當局也表示，將進一步瞭解狀況。

原文出處：快新聞／可怕！中年男「想找黃偉哲陳情」竟掏刀自傷 劃頸20公分血濺四處

