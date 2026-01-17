生活中心／綜合報導

昨天（16日）晚上將近十一點時，台北捷運一列列車準備進到板橋站，突然冒出陣陣濃煙，400多名乘客倉皇逃生引起騷動，大家原本以為是又有恐怖攻擊，事後才知道，是乘客的行動電源自燃，其他乘客使用滅火器協助，才導致車廂內煙霧瀰漫。

當事列車目擊旅客：「行充！行動充著火了！」台北捷運列車上，怎麼又有狀況，突然一陣騷動之後，大批旅客朝第一節車廂衝，而且伴隨著濃濃白煙、還有刺鼻味。目擊旅客：「當下真的會很想下車，但是下不了車，真的滿可怕的，就是很像世界末日，很混亂推擠包包鞋子掉的，我是先看到大家衝過來，我就跟著衝，因為我以為又遇到，跟之前一樣的事情，所以很害怕。」

可怕！ 北捷車廂又見乘客狂逃 「行動電源自燃」濃煙四散

突發狀況當下，民眾緊急按下對講機通報司機員。（圖／民視新聞）





週五晚上11點左右，北捷這列往頂埔方向的列車，快到板橋站時，有乘客的行動電源突然冒煙，地上疑似還有火球，旁邊的人緊急拿滅火器協助，只是說灑出來的乾粉讓車廂煙霧更加瀰漫，加上電源燒焦化學味，一瞬間讓人以為是恐怖攻擊，車上大約450名乘客，很多人緊張到驚慌逃下車。目擊乘客：「所有人都擠過來（前端車廂）後，就好像比較穩定一點，就是沒有（危險的）人往這邊衝，那個味道真的很重，就是很像燒塑膠的化學味。」





可怕！ 北捷車廂又見乘客狂逃 「行動電源自燃」濃煙四散

北捷月台層，分別在「前、中、後節車廂」都有設置對講機。（圖／民視新聞）





行動電源起火，其實不少專家建議，應該增加有泡沫、或是強化液等水分子滅火器，因為乾粉滅火器抑制不了失控的鋰電池，這次，還好有熱心民眾按下緊急按鈕做通報，順利讓列車到站後，馬上有站務人員接手處理。記者林莉：「現在大多數的民眾出門在外，警覺心都已經提高，不過如果在北捷列車上，當有突發狀況，發生當下，不管發生什麼事，其實你都可以在每個車廂內，找到這個"紅色按鈕"，當你按下去的時候，可以緊急通報司機員，進行後續處理。」在列車上的這顆紅色按鈕，必要時可以跟司機員對話，以利後續SOP通報處理，如果是在月台內，則是連接到詢問處，不過要小心，別壓到這個像電鈴的按鈕，確保緊急發生狀況，所有人員動起來，解除危機。





