可怕！ 員林驚見怪男 「持西瓜刀+菜刀」街頭亂晃

中午11點多在彰化員林鬧區，一名男子手持西瓜刀和菜刀在路上遊蕩閒晃，把路人和附近店家嚇壞，警方不敢大意，火速抵達現場，持槍喝斥，將他團團包圍、壓制逮捕，30歲的簡姓男子被依恐嚇危害公眾罪，移送偵辦。

四、五名員警趕來，將這名身穿白色外套短褲的男子團團圍住，其中一名員警舉槍對著他，大聲喝令要他就地趴下，其他員警也拿著長棍戒備。

員警：「趴下趴下，趴下趴好。」

只見男子丟下手中的背包，雙手舉高乖乖就範，員警一擁而上，立刻將他壓制奪走他的刀子。

上午11點47分左右，這名男子右手拿著一把長約60公分的西瓜刀，左手提著背包，在員林員水路和員林大道附近徘徊，還傳出疑似跟人發生口角，由於當時接近中午用餐時間，不少民眾都目擊他手持長刀，逛大街，嚇得趕緊閃避同時報警。

目擊民眾vs.記者：「（好像西瓜刀吧），西瓜刀喔，你看到有很害怕嗎？（當然害怕啊，有看到他在那邊，好像跟人家口角的樣子），刀拿在手上嗎？（對啊！很恐怖，我們的客人嚇的要死）。」

目擊民眾vs.記者：「（這樣跑過去），他有在這邊走來走去嗎？（後來有走來這裡，有走過去那邊），你有很害怕嗎？（對啊！對啊！那時候他拿幾把刀，一支啦這樣長），這麼長喔？（對啊！西瓜刀那種）。」

員警接獲報案不敢大意，立刻調派警力前往圍捕，男子看到員警大陣仗前來，不敢反抗當場被逮，沒有人員受傷。

員林警分局副分局長蕭志旺：「發現一名白色上衣男，手持西瓜刀四處遊走，經員警以優勢警力圍捕，當場逮捕30歲簡姓男子，並查扣西瓜刀菜刀各一支。」

警方將簡姓男子逮捕後，依恐嚇危害公眾罪送辦，至於他為何拿著兩把刀出門，還要釐清，由於彰化前幾天才發生有醉漢在鬧區拿鐮刀揮舞，現在又發生男子手持雙刀閒晃，讓居民驚嚇不已。

