可怕！小客車疑左轉沒禮讓 2騎士撞上「引擎蓋上翻滾」

台北市一輛小客車昨天（5日）下午行經敦化南路、和平東路口時欲左轉，卻沒有禮讓直行車，直接與2輛機車相撞，2機車騎士直接在引擎蓋上翻滾後重重摔落地面，痛得直哀號，所幸2人都沒有生命危險。

警方調查，事發當時2名機車騎士在敦化南路上要往南直行，不料在路口遇到疑似左轉未禮讓的白色小客車，3車相撞後，2名騎士在小客車引擎蓋上翻滾並落地；小客車右前車頭也被撞到凹陷。

警方表示，男性騎士為22歲王姓男子，車禍後全身擦挫傷；女性騎士則為39歲余姓女子，右腳腳趾骨折脫臼緊急送醫治療；而小客車駕駛為48歲黃姓女子。警方到場後為3人酒測，酒測值均為0，至於肇事責任將由相關單位調查釐清。

