可怕！縱火報復房東、室友 33歲台女遭澳洲法院判刑6年2月

【緯來新聞網】33歲台灣籍洪姓女子因在維多利亞州克萊德北（Clyde North）對前房東及前室友實施多起縱火與報復行為，遭判處6年2月有期徒刑。判決指出，她已服刑約1年7個月，須至少再服刑約4年，才符合申請假釋資格。案件由澳洲維多利亞州的County Court of Victoria審理。

涉及縱火、恐嚇、勒索 法院認定行為蓄意危險

法院認定，洪女的行為並非單一事件，而是歷時數月、具有計畫性的報復行動，且多次危及他人安全。相關行為包括恐嚇、財物破壞、縱火及勒索，事件發生時仍有人在屋內，構成高度風險，因此引起司法單位與社區高度關注。



報復起因為租屋糾紛 數月內多次返回前住所破壞

根據法院資料與外媒報導，洪女於2024年3月被房東要求搬離合租住所後，陸續對前住所展開報復。期間，她曾向房屋投擲雞蛋、駕車撞擊車庫門、毀損停放車輛，並多次發送恐嚇訊息。

2024年6月10日，她返回前住處，在屋內仍有人居住的情況下縱火，造成2輛汽車焚毀。檢方指出，她另曾向房東勒索3萬澳元，並威脅若未付款將再次犯案。雖然火勢迅速被撲滅，但屋內的孩童與年長家庭成員受到嚴重驚嚇。



法官指怨恨情緒長期累積 洪女須再服刑4年方得假釋

法院文件顯示，洪女已對多項罪名認罪，包括縱火、敲詐勒索及危害他人人身安全。承審法官在判決中指出，洪女在被驅逐後，對相關人士的不滿情緒「持續累積並升高」，最終轉化為具危險性的報復行為，因此判處實刑6年2月，並設定最低服刑門檻後才能申請假釋。



