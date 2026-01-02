可怕！美國18歲男子疑效忠ISIS 策劃跨年恐攻遭FBI逮捕

美國18歲男子疑效忠ISIS，策劃跨年恐攻遭FBI逮捕。（取自PIXABAY免費圖庫）

美國一名18歲的男子，遭FBI指控用1年的時間規劃準備恐攻，且該名青年被調查出，在網路上與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）成員的人交流，不過，這名所謂的ISIS成員，其實是一名紐約市警察局的臥底特工。

18歲男策劃跨年進行恐攻！ 遭FBI逮捕

綜合外媒報導，這名18歲的史特迪凡（Christian Sturdivant）於北卡羅來納州夏洛特郊區被捕，他被FBI指控，打算用刀、錘子等工具進行恐怖攻擊，且還試圖向外國恐怖組織提供實質資源。

據了解，史特迪凡以為自己在網路上與ISIS成員的人員交流，不過實際上，這名人員是一位紐約市警察局的臥底特工。經調查，史特迪凡的計畫是在新年前後發動恐攻，不過計畫尚未執行。

史特迪凡在與特工交談時，清楚地表明「即將發動聖戰」，且來列出自己計畫的地點，是位於夏洛特郊區明特希爾的當地雜貨店和快餐店。另外，FBI也在他的床下發現了要作案的工具，且還有手寫筆記，裡面記錄著作案細節、目標等內容。

14歲就曾攻擊他人！ 被FBI盯上

FBI也指出，史特迪凡在2022年就被列入調查，且他當時就與一名身分不明的海外ISIS成員聯繫。史特迪凡在14歲時就曾身穿黑色衣服，並攻擊其他人。當時他還被轉介接受心理治療，且不能用社群媒體。

就在耶誕節前一週，FBI發現史特迪凡又開始上網，且還發布支持ISIS的TikTok影片，因此便對他展開為期兩週的調查。

