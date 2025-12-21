可怕「蟑螂地毯」入侵一中商圈！逼出「小強大軍」民眾：還會飛

台中一中商圈一家運動用品店門口近日出現驚人「蟑螂地毯」，嚇得民眾紛紛避開！原來是店家在假日人潮洶湧時進行定期消毒，導致大量蟑螂被迫逃離藏身處，有的已經死亡，有的則在地面上掙扎逃竄。這恐怖景象引起路人拍照提醒他人暫避此處。民眾表示，現場情況「超級噁心」，有些蟑螂還會突然起飛，讓人更加驚恐！

假日人多消毒？「小強大家族」攻佔商圈。(圖／TVBS)

這起蟑螂大量出現的事件發生在台中一中商圈太平路與一中街轉角的20號店面。當天，眾多逛街民眾被這一景象嚇得紛紛低頭盯著地板，沒有人敢踏過這片「蟑螂地毯」。現場有些蟑螂已經氣絕身亡，而有些則仍在苟延殘喘，四處逃竄，造成一片混亂。有一名男性顧客起初沒有注意到地上的情況，差點踩進蟑螂群中，幸好同伴及時發現並將他拉開，避免了尷尬場面。

廣告 廣告

蟑螂大量出現的事件發生在台中一中商圈太平路與一中街轉角的20號店面。(圖／TVBS)

從另一個角度看，店家門口的蟑螂屍體橫陳，場面相當嚇人。許多路過的民眾看到這一景象後，紛紛拿出手機拍下畫面，透過社交媒體提醒大家暫時不要前往一中商圈。有民眾表示，現場情況「超噁心」，而且有些蟑螂還會突然起飛，讓人更加驚恐。

店家門口的蟑螂屍體橫陳，場面相當嚇人。許多路過的民眾看到這一景象後，紛紛拿出手機拍下畫面。(圖／畫面翻攝 Threads:bhan-0312)

這次蟑螂大量出現的原因是店家進行20號的定期消毒工作，結果意外逼出了「小強大家族」。

更多 TVBS 報導

監視器曝光！天花板突崩塌 家長牽童「差幾步就砸中」

火神突襲逢甲！ 疑空屋紅柱竄煙 連鎖鞋店搬走就燒光

民主黨議員喊話軍人「可抗命」 川普暴怒嗆「絞死議員」

Z世代茶水間「像學新語言」！48%上班族寧用訊息溝通 專家揭關鍵

