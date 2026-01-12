可怕！行動電源「未使用、未充電」突爆炸起火 床頭瞬間燒黑

一名網友分享近日家中發生行動電源爆炸的驚險經歷，他指出當時行動電源在未使用、未充電的狀態下，靜置於床頭櫃卻突然爆炸起火，所幸家人及時發現並撲滅火勢，才未釀成更嚴重的意外。貼文曝光後也引發網友熱烈討論。

一名網友分享近日家中發生行動電源爆炸的驚險經歷。（圖／翻攝自Threads／ waackwer ，下同）

原PO在Threads上發文表示，剛剛家裡發生行動電源爆炸事件，事發當下，母親的行動電源並未使用，也沒有連接充電線，只是靜置在床頭櫃上，卻不明原因突然爆炸起火。原PO察覺異狀後立即大喊失火，父親隨即衝入房內，以外套覆蓋的方式成功壓制火勢，阻止了火焰持續擴散。

回想整起過程，原PO仍心有餘悸，直言非常慶幸當時有人在家，更慶幸母親當時並未在床上休息，否則起火位置就在頭部旁邊，後果恐怕難以想像。他表示，這次的經驗證明「即使行動電源沒有在充電，仍可能突然發生爆炸起火的狀況。」最後呼籲民眾避免將行動電源放置在床邊、枕頭旁或其他靠近易燃物的地方，以降低意外發生的風險。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「行動電源記得買防爆袋或是防爆盒放著」、「家裡也可以備著滅火器」、「嚇死了，沒想到沒用也會爆」、「太可怕了吧！簡直不定時炸彈」、「沒有膨脹？用很久了嗎？好可怕，幸好沒出事，撲火的人沒受傷吧？」對此，原PO則回覆，「人沒事，使用約4年、無膨脹、近2天未充電未使用，靜置在床頭櫃就突然爆炸了。」

另外，有熱心網友查到這款行動電源之前有召回資訊，「這顆有被公佈召回，有自燃風險，可上網查相關資訊，我也是剛剛查了才知曉」、「要召回的行動電源都乖乖的回收，生命最重要」、「看起來像是2021年有被召回這款」。原PO表示，「由於當時沒注意到召回公告，因此自己也有責任；人沒事最重要，不想究責，只是提醒大家多注意安全。」

MK 10050 iHard行動電源曾在2021年發布召回公告。（翻攝自臉書／神腦國際 Senao ）

