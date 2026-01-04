可怕！貨輪載「200噸餘油」擱淺花蓮海堤 政府急救援避免海污染

即時中心／高睿鴻報導

交通部航港局今（4）指出，受強烈東北季風影響，今（2026）年1月1日上午有艘巴拿馬籍貨船「通鴻輪」，擱淺於花蓮溪出海口北側的化仁海堤；當時，船上搭載逾200公噸餘油，若未能妥善處理，恐進一步威脅當地海洋生態環境。對此，航港局展現應變效能，第一時間即成立緊急小組積極應處，連日召開應變會議；經該局即時聯繫兩艘大型拖救船，於3日下午4點協助「通鴻輪」順利浮揚，接續拖帶進入花蓮港，化解海洋汙染危機。

據悉，航港局成立緊急應變小組後，立刻邀集海保署、台灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船舶所有人中鋼運通公司、以及海事業者等相關單位，研商脫淺方案及防污染措施。航港局迅速聯繫到兩艘大型拖救船，於1月3日下午4點，助「通鴻輪」順利浮揚；後經驗船中心、航港局東部航務中心完成船體檢查，接續拖帶進入花蓮港。

最終，航港局表示，3日晚間8點，「通鴻輪」安全靠泊花蓮港22號碼頭，順利化解海洋環境污染危機。

航港局表示，本次緊急應處，感謝海保署、海巡署、花蓮縣政府環保局、台灣港務股份有限公司、花蓮港務分公司、花蓮港引水辦事處、台灣港勤公司、亞洲打撈公司等單位通力合作，以及船東中鋼運通公司積極面對處置；經航港局與專業海事團隊亞洲打撈公司及引水人，研討確認脫淺救援計畫之可行性，確保拖帶計畫務必在人船均安之前提下進行。

最終，航港局強調，在各單位共同努力，並有效掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，順利將「通鴻輪」完成浮揚，且安全拖帶靠泊花蓮港22號碼頭，解除海洋環境污染危機，讓台灣東海岸持續潔淨美麗。

救難拖船順利協助「通鴻輪」完成浮揚脫淺，拖帶進入花蓮港。（圖／交通部航港局提供）

