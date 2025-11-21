可怕！BMW逆向超車連3撞！路人被撞飛10米重傷
根據警方最新調查，彰化縣埔心鄉員鹿路一段與瑤鳳路口昨晚9點多發生重大車禍。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛BMW休旅車沿員鹿路一段內側車道往員林市方向行駛，快到瑤鳳路口時突然違規跨越雙黃線超車。
沈男先撞上前方正要左轉的53歲邱姓女子轎車，接著又撞擊外側車道20歲張姓男子的轎車。BMW連續撞擊2輛車後完全失控，如砲彈般衝向路口超商騎樓。當時39歲李姓男子剛從超商購物出來，手拎物品站在行人穿越道等待紅燈。
目擊者表示，李男看到車輛疾駛而來立刻拔腿狂奔，但仍閃避不及被高速撞飛約10公尺，直接倒在超商大門前。BMW隨後撞破超商玻璃門，並波及停在超商前的另一輛BMW轎車，現場玻璃碎片四散，牆壁梁柱磚塊被撞碎。
救護人員到場發現李男意識模糊，先送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重轉送彰化基督教醫學中心。李男目前意識清楚，腿部骨折，身上及四肢有撕裂傷，在急診加護病房持續觀察。
邱姓女駕駛胸痛、左臂無力，張男左上臂挫傷，肇事的沈男雙腳韌帶及頭部受傷。現場共造成5車受損，4人受傷，相關駕駛酒測值均為0。警方初步研判，肇事原因疑為沈男未依規定超車，並無競速及其他不法情事，至於其他駕駛的肇事責任有待進一步釐清。
