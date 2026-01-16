〈可惜不是你〉被封惹怒習近平？梁靜茹微博關7天變了

娛樂中心／李汶臻報導

女星梁靜茹全新「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會，1月3日在中國廈門進行2026年首場演出。豈料，她的中國微博帳號8日卻被發現突然關閉，貼文內容全看不見。隨後各種揣測四起，更爆出其代表作〈可惜不是你〉突遭中共封禁，疑與影射習近平、惹怒對方有關。面對不實訊息與惡意抹黑內容，其經紀公司強硬表態喊告。如今又有新進展，梁靜茹的帳號無預警關閉7天後，被發現於昨（15）日悄悄重啟。

廣告 廣告









〈可惜不是你〉遭封禁爆惹怒習？梁靜茹微博關7天「驚人變化」再掀議

梁靜茹的微博帳號8日被發現無預警關閉。（圖／翻攝畫面）





梁靜茹的微博帳號8日被發現無預警關閉，被設置成「內容暫不可見，博主將在2026年1月15日06點08分後恢復」。而15日實際查看梁靜茹微博帳號，發現帳號內容已重啟，但目前新粉絲無法關注，且僅有博主關注的人可留言；另外，帳號還設置「僅展示半年內的微博」。據《鏡週刊》報導，梁靜茹的微博帳號開啟了「一鍵保護」模式，此舉形同把微博從「互動平台」降為「公告管道」。值得一提的是，梁靜茹並未關閉小紅書和抖音帳號。她11日還在小紅書一連發布三則貼文，與微博狀態判若兩人。

〈可惜不是你〉遭封禁爆惹怒習？梁靜茹微博關7天「驚人變化」再掀議

梁靜茹的小紅書持續更新，狀態與微博判若兩人。





回顧整起事件，美軍日前對中南美洲國家委內瑞拉發動突襲，活捉該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國受審。在相關消息震驚全球之際，不少中國小粉紅在社群狂刷梁靜茹的經典曲〈可惜不是你〉，甚至還有人上傳二創作品「可習不是尼」，隨後就傳出這首歌在中國平台禁播。

〈可惜不是你〉遭封禁爆惹怒習？梁靜茹微博關7天「驚人變化」再掀議

梁靜茹微博帳號8日被發現無預警關閉，15日又悄悄重啟。（圖／翻攝畫面）





梁靜茹的中國微博帳號8日被發現無預警關閉，當時有不少中媒在微博平台發稿稱，梁靜茹是因身材變化被討論，才選擇關閉帳號。相關消息隨後也在X平台上引發討論，但許多人認為，關帳號與體型演唱會無關，並紛紛猜測是因有部分中國網友藉〈可惜不是你〉雙關嘲諷習近平，進而惹怒對方。

針對外界陰謀論，梁靜茹的經紀公司強硬發聲駁斥。據《壹蘋新聞網》報導，經紀公司回應稱：「〈可惜不是你〉相關討論純屬外界臆測，與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想」。並強調已授權巡演主辦單位，針對造謠、抹黑內容蒐證提告，全力捍衛藝人權益。

原文出處：〈可惜不是你〉遭封禁爆惹怒習！梁靜茹微博重啟「多」再掀議

更多民視新聞報導

讚「移居中國10年」過超好！劉樂妍因1事被罰了

劉容嘉「搭豪車接」駕駛曝！分手黃立成15年隔空喊話

惹怒習近平〈可惜不是你〉被封？梁靜茹突關微博掀議

