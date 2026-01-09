〈可惜不是你〉觸動習大大敏感神經？ 梁靜茹微博無預警關閉

歌手梁靜茹的經典情歌〈可惜不是你〉挑動中國敏感神經。（翻攝畫面、梁靜茹IG）

近期在社群網路上，關於美軍發動「絕對決心行動」突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子的消息引發國際熱議，然而這場軍事行動意外在中國網路社群掀起一波波瀾。許多中國網友藉此時機，紛紛在各大平台轉發歌手梁靜茹的經典情歌〈可惜不是你〉，並留下「可習不是尼」「可惜不是那誰」等具有高度暗示的諧音評論，暗諷對象直指中國國家領導人習近平。

習近平與委內瑞拉總統馬杜洛頗有交情。（翻攝自新華網）

這類網路輿論迅速發酵，不僅傳出該曲在部分音樂平台遭到火速下架，就連梁靜茹擁有超過1,600萬粉絲的微博帳號，也在昨（8日）無預警關閉，設置為內容暫不可見，預計要到1月15日才會恢復。

歌手梁靜茹的經典情歌〈可惜不是你〉挑動中國敏感神經。（翻攝自梁靜茹IG）

對於梁靜茹微博帳號停擺的原因，各界說法南轅北轍。許多中國媒體將焦點轉向演藝活動，稱梁靜茹是在1月初的廈門演唱會後，因身材發福、出現雙下巴等形象問題引發網友熱烈討論，可能是不堪外貌評論的壓力才選擇暫時關閉社群。

然而，多數海內外網友對此說法並不買單，認為這種封禁規模與時機點太過巧合，顯然是觸動了官方敏感的神經。

儘管目前缺乏權威媒體證實官方有具體的封殺指令，但這種因政治隱喻導致情歌變禁曲、歌手關帳號的現象，已引起台灣與國際網友的酸言酸語，嘲諷中國的審查制度過於玻璃心，竟讓一首抒情歌成了政治禁忌。

