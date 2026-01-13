可惜了！謝金河見雷虎飆150 怒轟在野黨「擋軍購＝殺死產業」

財經中心／師瑞德報導

財信傳媒董事長謝金河三訪雷虎，見證其股價從30元飆破150元、市值衝上250億元的奇蹟。他感嘆日韓軍工產業大爆發，台灣明明有實力成為美國代工基地，卻因在野黨「逢軍購必擋」而受阻。謝金河痛批擋預算等於「殺了台灣產業」，直呼相當可惜。（圖／翻攝自雷虎網站）

擋軍購，真的只是擋了武器嗎？財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，重磅分享他第三次造訪無人機大廠雷虎（8033）的心得。他驚嘆雷虎從過去「群飛失敗」的窘境，如今股價已狂飆突破150元、市值衝破250億元，成為台灣無人機產業的領頭羊。話鋒一轉，謝金河更語重心長地痛批，在野黨逢軍購必擋，其實是「殺了台灣的產業」，讓台灣錯失成為美國軍工供應鏈基地的機會，直呼：「可惜了！」

昔日飛不起來今飆150元！雷虎變身「軍工巨獸」

謝金河回憶，第一次去雷虎時，現場只擺了幾台無人機，股價還在2、30元徘徊；第二次去，董事長陳冠如想秀「無人機群飛」，結果當場飛不上去宣告失敗，讓他一度留下壞印象。

沒想到這次三訪，雷虎已非吳下阿蒙！不僅斥資7億買下嘉義大埔美廠房，台中廠更闢出自動化產線生產馬達。謝金河驚呼，雷虎股價已站上 150元大關，市值超過250億，徹底從遙控飛機玩家蛻變成「國家級」無人機重要成員，股價的上漲正是實力爆發的最佳證明。

看看日韓想想台灣！軍工股噴漲20倍

「這讓我想到日本、南韓！」謝金河舉例，鄰近國家早就把軍工當成支柱產業。像日本三菱重工股價狂飆20幾倍，南韓更躍升全球第8大軍工出口國，出口額逾百億美元。

他強調，台灣的國防預算不只是買武器，更是在「培養在地供應鏈」。連美國國防獨角獸 Anduril 創辦人 Palmer Luckey 都看好台灣半導體與資通訊基礎，最有資格成為美軍代工基地。

痛批政治口水誤國 謝金河：擋預算就是殺產業

看著雷虎的奮起，謝金河話說得很重。他直言，台灣傳統產業正在找出路，軍工絕對是一條寬闊的大道。然而，國內在野黨一聽到「軍購」，往往不分青紅皂白一律封殺。謝金河痛心地說：「其實也殺了台灣的產業！可惜了！」他呼籲各界看清國際趨勢，別讓政治口水淹沒了台灣產業轉型升級的黃金機會。

