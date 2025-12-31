可惜曹西平「沒趕上特留分修法」 律師曝4兄弟可分遺產比例！2招解套

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人曹西平逝世，震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

66歲資深藝人曹西平猝逝，生前與4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何一毛錢，他生前就表達想將遺產留給乾兒子Jeremy。對此，王至德分析「特留分」制度，並提出2方法解套。

據悉，曹西平單身無子，生前未婚、父母已離世，與4名兄弟關係不佳，與他關係最親的人，是同住多年的乾兒子Jeremy。

律師王至德在臉書粉專發文表示，在法律上曹西平乾兒子Jeremy只是「外人」，生前最親近的人，死後卻連送他最後一程的資格都被法律卡住；而生前不聞不問的人反而擁有決定權。

面對遺產問題，王至德表示，乾兒子並沒有繼承權，反而是早就跟曹西平老死不相往來的4個兄弟成為法定繼承人，若沒有遺囑的話，4個兄弟將可平分曹西平的遺產。「就算有遺囑，4個兄弟每個人也至少可以繼承12分之一的遺產，這就是特留分。」刪除兄弟姊妹特留分的法案才剛擬好，都還沒通過修法呢，可惜曹西平走得太早，不然或許就可以依照他的意思，遺產一毛都不給兄弟姊妹。

王至德提到，繼承法上只有五類人可以繼承遺產，配偶以及直系血親卑親屬（子女、孫子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母，配偶跟直系血親卑親屬一起繼承時，是均分遺產；但配偶如果是跟父母或兄弟姊妹一起繼承的話，配偶可以繼承二分之一，另外二分之一給其他人分；如果配偶是跟祖父母一起繼承的話，那配偶是繼承三分之二，剩下三分之一給父母。

王至德說，特留分的規定是就算被繼承人立遺囑，也要保留一定比例的遺產給繼承人，這就是特留分，如果繼承人是配偶、直系血親卑親屬或父母的話，特留分是本來可以繼承到的遺產的二分之一，如果繼承人是兄弟姊妹或祖父母的話則是三分之一，也就是說，再怎麼不情願，遺產不能全部給小三或是小王。

王至德也分析解法，避開特留分的兩種方法，一個是生前就把財產移轉出去，沒有遺產就沒有特留分，不過會需要多繳很多稅，尤其是財產有不動產的話，光增值稅就多了不少，除非跟繼承人有深仇大恨，不然實在不太建議用這個方法。

王至德接著說，第二個方法是讓被繼承人喪失繼承權，曹西平生前有表示過不希望兄弟姊妹繼承，若能證明他的兄弟姊妹對他有重大侮辱情事的話，那可能有機會排除掉他的兄弟姊妹的繼承權。



