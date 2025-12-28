可惡保母！對8月大男嬰又打又踹月達20次 共8幼童受害

一位媽媽出面指控，她8個月大的兒子，被保母粗暴的又踹又打，一個月內竟然達20多次。（圖／TVBS）

台南市麻豆發生兩個保母疑似虐童事件，一位媽媽出面指控，她8個月大的兒子，被保母粗暴的又踹又打，一個月內竟然達20多次，另外還有一個11月大得男嬰，被虐打到癲癇、眼睛幾乎失明，經過調查有8位幼童受害，保母已經被法官裁定收押禁見。

一位媽媽出面指控，她8個月大的兒子，被保母粗暴的又踹又打，一個月內竟然達20多次。（圖／TVBS）

一位8個月大男嬰的媽媽心痛地表示，她的孩子被40歲鄭姓保母用腳踢飛，還被單手拍飛後再提起，從約45公分高的遊戲床邊摔下。這位媽媽指出，她檢視一個月內的監視影像，發現孩子被虐待超過20次，孩子從臉部、脖子、耳下到處都是瘀青，胸腔和腹部也受傷。她認為保母的行為已經不只是不當對待，而是殘忍的施暴，甚至是想把孩子置於死地的謀殺行為。

孩子被虐待超過20次，孩子從臉部、脖子、耳下到處都是瘀青，胸腔和腹部也受傷。（圖／TVBS）

這起虐童案件之所以浮出檯面，是因為另一名11個月大的幼童因癲癇發作被送醫，醫院發現孩子有新舊傷與顱內出血，而進行通報。台南麻豆區警方於本月6日接獲通報後，逮捕了涉案的鄭姓保母和張姓保母。兩名保母涉嫌虐待幼童的事實被隱瞞了至少一個多月，直到事件曝光才揭露出共有8名幼童受害的嚴重情況。

家長不再隱忍，透過民意代表召開記者會揭露兩位保母的惡行，希望能為孩子討回公道。（圖／TVBS）

法院已於本月8日裁定將涉案保母羈押禁見，同時有6名受害幼童的家長提出傷害告訴。立法委員郭國文表示，保母的行為已經到了泯滅人性、罪大惡極的階段，要求警方應該從嚴查辦。受害家屬心痛地表示，原本希望孩子能受到妥善照顧，沒想到卻是讓孩子進入地獄。他們不再隱忍，透過民意代表召開記者會揭露兩位保母的惡行，希望能為孩子討回公道。

