可惡！不只北教大女廁！63歲惡狼涉「北藝大偷拍」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北藝術大學校方近日接獲警方正式通知，日前涉及國北教大偷拍案的同一名嫌犯，亦在北藝大藝文生態館一樓女廁內裝設針孔攝影設備進行偷拍。校方對此違法行為表達嚴厲譴責，並宣布已啟動緊急應變機制。

案件爆發後，北藝大立即展開全面性安全檢查作業。校方針對案發地點及校內所有相關場域進行徹底清查，提高每日巡查頻率，特別加強檢查校內廁所、哺乳室及其他涉及個人隱私的敏感場所。為提升校園夜間安全，校方已將藝文生態館戶外空間的夜間照明改設為長亮模式，增加可見度。

廣告 廣告

關於受害者權益保護方面，警方已依法查扣所有相關證物及偷拍設備。根據警方目前清查結果，暫未發現影像外流情況，偵辦過程中將依法維護當事人隱私。北藝大已設置單一受理窗口，專門處理可能受影響人員的相關事宜，並承諾全力配合警方調查及後續司法程序。

校方強調，對於任何侵犯隱私及違法偷拍行為均採取零容忍態度，將持續強化校園安全措施，確保師生權益及個人隱私獲得充分保護。

更多品觀點報導

前檢察官簡豐年：停業處分不應只看懲罰效果 更須正視員工與病患權益

送子鳥生殖中心爆偷拍！20多名女患者私密處遭錄影

