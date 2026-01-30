可惡！台中豐康牧場「私埋1700隻病雞」禽流感雞蛋流向不明

台中市豐康牧場自1月10日起出現禽流感症狀，至26日累計1773隻雞死亡，業者不僅未依規定通報，還將623隻病死雞掩埋於自家牧場花園，另1150隻運至苗栗縣後龍鎮朋友的私人土地掩埋。事件因鄰居目擊牧場員工埋雞並運出雞屍而曝光。

根據台中市政府調查，豐康牧場在疫情期間仍持續出貨，1月1日至27日共售出7125台斤雞蛋。其中660台斤流向台北市農匠市集、4640台斤流向苗栗縣竹南鎮上圓商行，其餘流入台中市7家餐飲業者及85名散客。問題雞蛋涉及的台中餐飲業者包括九號碼頭福科店、老喬冰菓室、葉家刈包、植暇室餐廳、橫綱燒肉店等知名店家。

苗栗縣衛生局長楊文志表示，竹南上圓商行平均每2至3天向豐康牧場進貨一次，每次約600台斤。該商行最後一批24日進貨的600台斤雞蛋，25日即全數售完。元旦迄今累計進貨的4640台斤約5萬顆雞蛋已全部售出，購買者多為散客及小吃店、早餐店等業者，流向難以追蹤。目前業者已拉下鐵門暫停營業，並張貼退貨公告。

台北市衛生局稽查發現，農匠市集26日進貨的200台斤雞蛋僅售出10台斤，其餘190台斤已封存下架。業者已公告消費者可無條件退款。

台中市長盧秀燕29日在禽流感前進指揮所記者會上表示，豐康牧場隱匿疫情並亂埋病死雞，惡性重大。依動物傳染病防治條例開罰最高100萬元，另依畜牧法未合法處理病死雞屍體再罰15萬元，合計115萬元。市府已於29日完成牧場內4982隻雞的預防性撲殺，並要求業者3天內處理場內掩埋的死雞。

苗栗縣長鍾東錦痛批業者行為可惡，縣府29日下午會同檢警強制開挖後龍農地，挖出大量雞屍送化製場處理。縣府對協助掩埋的地主處以最高100萬元罰鍰，並依廢清法函送地檢署偵辦。

值得注意的是，豐康牧場曾獲台中市首家動物福利標章認證，負責人去年還因長期捐贈雞蛋給弱勢團體獲選為台中市好人好事代表，如今形象一夕崩壞，市府已公告撤銷其動物福利標章認證。

農業部與衛福部疾管署提醒，禽流感病毒不耐高溫，經充分加熱的禽肉與雞蛋可安心食用。民眾購買雞蛋務必煮熟食用，避免生食或半熟。各地衛生單位已要求相關業者設置客服專線受理退費，並每日回報回收進度，確保消費者權益。

