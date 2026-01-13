可惡！男酒駕狂飆撞女技師害骨盆碎 竟又撞母子

高雄發生一起恐怖車禍高雄發生一起恐怖車禍。（圖／東森新聞）





高雄發生一起恐怖車禍，一名保養廠女技師在路肩幫客戶查看車輛，突然遭一輛轎車高速撞飛，駕駛酒駕肇逃，在下個路口又撞倒騎機車的母子，當地頭痛人物，家中經營私人宮廟，月前酒駕撞傷警被吊照，當天兩起車禍發生前，他還跑到一間店在喝酒後毆打2名女子砸破玻璃，後續被警方逮到，現在遭到裁定收押。

汽車保養廠門口，女技師正在檢查車輛，這時候意外發生了。

汽車保養廠業者：「砰，XXX咧，妳有沒有怎樣。」

一部轎車高速把人撞飛，明知撞到人卻沒停下，依然飛速往前開，保養廠其他員工趕緊跑出來，查看女技師的傷勢，她被高速衝撞傷勢嚴重，送醫後發現右大腿骨折，骨盆碎裂需要住院治療。

汽車保養廠業者:「就嘴巴一直流血，肚子那邊破一個洞，腳整個就是斷掉的呈現狀態，那個人都沒有停下來看看，直接開走直接跑，過一個紅綠燈，又撞到另外一個阿嬤，所以當天很多人被撞。」

當天不只一件車禍，撞完保養廠女技師之後，肇事駕駛逃逸往前衝又撞倒雙載機車，連續2起車禍，發生在10日下午3時多，高雄市杉林區的清水路，警方在1小時後，抓到肇事的30多歲曾姓駕駛，他身上散發濃濃酒味，酒測值超標。

保養廠業者指控，他當天先在美濃撞車後，又去砸店打傷人，接著衝撞20多歲修車女技師以及雙載的盧姓女騎士，一天連續4起案件。

旗山分局交通組長洪家和：「曾嫌涉嫌酒後駕車公共危險，及肇事逃逸致人受傷等罪嫌，全案依法移送橋頭地檢署偵辦後，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准。」

保養廠業者還說，曾嫌去年9月16日在旗山衝撞員警，把車子都撞爛，但家裡有錢沒在怕，警方則表示曾嫌是轄內治安人口，有毒品和酒駕公共危險等前科，這回又撞車砸店傷人，法院已經裁定羈押。

