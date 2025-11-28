可惡！詐團爽開勞斯萊斯、賓士超跑 屏警查扣上億不法財物

屏東縣警方查扣詐團爽開的勞斯萊斯、賓士超跑、瑪莎拉蒂等豪車。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕詐騙受害者陷入人生絕境之際，詐團卻爽開勞斯萊斯、賓士AMG超跑、瑪莎拉蒂名車，背名牌包、穿愛馬仕運動鞋，令人氣憤！屏東縣政府警察局本(11)月10日至21日配合全國打詐行動專案，瓦解48個詐騙集團、查獲197名嫌犯，查扣車輛25部、現金近2000萬元、價值約2165萬元的虛擬貨幣泰達幣以及多筆不動產，查扣不法財產高達上億元。

屏東縣政府警察局今(28)日指出，專案期間破獲多起重大案件，包含跨縣市詐騙集團據點、虛擬貨幣交易所、8處跨境話務機房，甚至查獲四海幫成員、律師、地政士等黑幫分子及專業人士涉詐。

其中，內埔警分局從逮獲車手，一路向上追查出首腦，發現詐團成員出入以價值2、3千萬元的勞斯萊斯、1千多萬元的賓士超跑代步，落網時腳上還穿著3萬多元的愛馬仕運動鞋，奢華程度令人咋舌。恆春分局破獲刻偶師私下販售自己所雕製未經售權的布袋戲偶，每尊成本2萬多元卻賣10萬至20萬元，另也起出詐團成員爽開的瑪莎拉蒂休旅車。

此次打詐行動更結合跨域力量，邀請「世界巧克力大賽冠軍」曾志元擔任金牌反詐代言人，他表示，曾遇詐團佯裝顧客購買巧克力，3萬多元的訂單，卻要他掃可疑的QR Code，所幸警方協助識破讓對方無法得手，他決定以職人精神與警政力量攜手，把反詐宣導推入百工百業，也提醒民眾不要貪心，就是跨出反詐的第一步。

屏東縣府警察局長甘炎民表示，屏縣今年迄今的詐欺案件與財產損失呈現雙降趨勢：詐欺案件下降17%、財損下降10%，攔阻金額更成長16%，總計守住鄉親近1億8361萬餘元財產。同時警方共破獲詐欺集團81件586人，查扣不法所得較去年成長4倍以上。

屏東縣長周春米對警察局打詐行動的亮眼成果表達高度肯定。她強調，縣警局全力配合警政署各項專案行動策略，對黑幫暴力與詐欺集團絕不寬容、絕不縱放，將持續展開高強度掃蕩勤務，全面壓制所有違法犯紀的不法分子，充分展現屏東警政守護鄉親的鐵腕決心與行動力。

詐團爽開的勞斯萊斯價值達2、3千萬元。(記者羅欣貞攝)

賓士AMG超跑價值千餘萬起跳，詐團豪奢行徑令人髮指。(記者羅欣貞攝)

屏東縣長周春米帶領警察局公布打詐成果。(記者羅欣貞攝)

恆春警分局破獲刻偶師私下販售未經授權的布袋戲偶，屏東縣長周春米肯定員警的努力。(記者羅欣貞攝)

