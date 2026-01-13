可愛也不行！護照被蓋「吉伊卡哇」他崩潰 外交部早曝下場...網友血淚提醒快重辦

護照屬於公文書，內頁若遭塗改或加蓋紀念章，可能影響通關，外交部提醒應立即換發新護照。（本刊資料照）

蓋錯一個章恐出不了國！近日有網友準備前往日本旅遊，整理行李時卻赫然發現，護照內頁竟被朋友蓋上日本人氣漫畫《吉伊卡哇》的紀念章，讓他瞬間慌了手腳，緊急上網求救。事實上，外交部早已公告，護照屬於公文書，一旦遭塗改、加蓋章戳或破損，就可能影響通關，甚至被拒絕入境。

出國前才發現護照被蓋章 網友急問：現在重辦還來得及嗎？

原PO在PTT匿名版發文表示，預計月底出國，近日準備護照與日幣時，意外發現護照內頁被蓋上《吉伊卡哇》的印章，推測是去年被朋友「順手」蓋的。眼看出國日期逼近，他焦急詢問網友：「這樣還有救嗎？現在去排隊換護照會不會來不及？」

貼文曝光後，引發大量討論，不少人直言情況不樂觀，紛紛提醒「最好直接換新」「有些國家檢查非常嚴」「地勤人員就可能直接攔下」「亂蓋章基本上整本作廢」。也有網友分享經驗，指出若加辦急件，最快1天即可取件，建議原PO立刻行動。

護照被塗改會怎樣？ 外交部：恐遭拒絕入境、原機遣返

據外交部領事事務局官網說明，曾發生國人將旅遊紀念章戳蓋在護照內頁，結果在入境他國時遭拒，最後被原機遣返回台的案例。外交部強調，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自塗改、增刪內容或加蓋章戳。

只要護照出現紀念章、塗寫痕跡、破損或頁面異常，即可能被視為「護照汙損」，依法應立即申請換發新護照，否則可能影響出入境審查與旅遊權益。

護照內頁能不能亂蓋章？ 出國前該注意哪些地雷？

領事事務局也再次提醒，護照內頁僅供官方出入境章戳使用，切勿因紀念、拍照或收藏用途而蓋上任何圖樣。即便是可愛的角色印章，也可能被視為無效或變造文件，增加通關風險。

民眾在出國前，除了檢查效期是否符合「6個月以上」規定，也應翻閱內頁，確認是否有不當蓋章、污漬或破損情形，及早補救，避免到了機場才發現問題。

