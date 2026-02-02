可愛全面包圍！朗萌綺盟南西誠品快閃、史迪奇主題店接力登場

（圖／品牌提供）

日本療癒系IP《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即日起至2月28日在誠品生活南西店一樓登場，快閃店規劃了七大拍照打卡點，不管是南方小島、海苔飯糰、水獺或狐狸在這都化身成超萌小生物，從聚集了各種俏皮可愛生物的「小耳朵動物園區」及可愛爆表的「可愛饅頭區」，再到看了就舒壓的「毛絨絨尾巴園區」，《朗萌綺盟》一步步帶你走進萬物皆有生命的療癒世界。

現場集結超過100款讓人少女心噴發的可愛周邊，從可掛包上也可收納鑰匙的「壓克力鑰匙圈」，到兼具夜燈與充電功能的「發光旅充」，還有測量與收納雙功能的「捲尺鑰匙圈」、「環保餐具」、「冷水瓶」等，每一款不僅可愛還超實用。

（圖／品牌提供）

另外，MINISO史迪奇主題快閃店首站，進駐潮流氣息濃厚的新光三越台南西門新天地，透過「體驗型角色世界觀」，將史迪奇調皮又溫暖的特質具象化，打造南台灣年度最強潮玩據點，粉絲也可以期待2月13日台北信義A11的快閃櫃，以及3月即將盛大登場的台南南紡購物中心正櫃。

巡迴首站落點台南，從入口就能看到「大型史迪奇絨毛充氣玩偶」，特殊絨毛材質透出深邃的靛藍色，更完美地呈現出史迪奇的軟萌神韻。店內則以經典星際藍配色的主視覺，搭配各種精緻潮玩設計的圍繞感，讓選購的過程更像是在進行一場與自我的療癒對話。

（圖／品牌提供）

《朗萌綺盟》快閃店

地點：誠品生活南西1樓

日期：2026年2月1日至2026年2月28日

時間：週日至週四11:00-22:00、週五週六11:00-22:30

《MINISO史迪奇》快閃店

地點：新光三越 台南西門新天地

日期：2026年1月30日至2026年3月3日

地點：新光三越 台北信義新天地A11

開幕日：2026年2月13日

