可愛動物投毒犯是「張美阿嬤農場」小兒子 粉專被灌爆怒切割：他是巨嬰

空拍機投毒案震驚全台，嫌犯被起底是宜蘭「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子。（擷取自張美阿嬤農場-月森甯手作工坊臉書）





宜蘭縣冬山鄉親子動物樂園「星夢森林劇場」2023年發生園區大量動物遭投毒死亡事件，警方調查發現，竟是同業王姓農場負責人因不滿員工跳槽，利用空拍機將劇毒農藥灑入園區所致。隨著案情曝光，涉案的王男身份也被揭露，竟是宜蘭三星鄉知名「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子，對此，張美阿嬤農場昨（28日）發出聲明，強調事件發生當下就立刻終止與王男合作，後續王男自行另起爐灶，所有行為與決策皆與「張美阿嬤農場」無關。

用空拍機投毒 羊駝、梅花鹿相繼身亡

檢方起訴指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」溶液，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌。隨後，王男將毒餌裝入飲料杯，並操控空拍機飛越農場上方，透過機身上下晃動方式，將毒餌灑落園區，導致園區內多隻動物出現不適，其中侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，最終相繼死亡。

王男落網後眼看證據確鑿，才從否認改為坦承犯行，檢方依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑。隨著案情曝光，王男的身份也被揭露，竟是三星鄉知名「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子，他因不滿員工離職、跳槽至「星夢森林劇場」，因此心生怨懟，三度以空拍機灑毒。

張美阿嬤農場發聲明 早已分家

對此，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」昨發出聲明，強調園區從未涉及不當對待動物，王男在2023年犯案後，園區就終止與王男的一切合作，之後王男另起爐灶、經營其他場域，相關行為與決策都與「張美阿嬤農場」完全無關。也呼籲外界勿將王男的個人行為與園區做不當連結。

但仍有大批網友湧入「張美阿嬤農場」臉書粉專，留言質疑「好奇兒子投毒，家人真的都完全不知情嗎」、「去年張阿嬤還說兩家都是共用同一個商標，現在就切割？」「兒子還是自己生的，這不是一個終止合作關係就可以解決的吧！」對此，粉專小編在留言區憤怒直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」，強調分家並非為了錢，而是因為其荒唐行徑。 （責任編輯：卓琦）

